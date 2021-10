A elotazos golpean a policías en el Zócalo por detención de vendedor ambulante

Se ha dado a conocer que el pasado sábado policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México fueron agredidos a golpes y elotazos por un grupo de comerciantes ambulantes en el Zócalo de la Ciudad de México.

Resaltan que el incidente se registró minutos antes de las 16 horas, luego de que los uniformados pidieran en repetidas ocasiones a un hombre que vendía elotes que se retirara del Zócalo, sin embargo, continuaba su vendimia y esquivaba a los policías.

Es por eso que tras varios minutos de insistencia, se aseguró al elotero, el cual comenzó a gritar y pedir ayuda a sus compañeros comerciantes ambulantes , quienes comenzaron a jalonear a los uniformados para exigirles que lo dejaran ir.

Policías reciben elotazos

Por lo que se puede ver en el video que circula en las redes sociales la olla con elotes y esquites se cayó, por lo que algunos integrantes de la comunidad Triqui aprovecharon y los utilizaron como proyectiles en contra de los policías.

En plena trifulca intentaron detener a los infractores para remitirlos al juzgado cívico, pero todo se salió de control y los elotes fueron los protagonistas de la riña entre comerciantes y policías.

No es para menos que el incidente causó expectación entre los asistentes a la Feria Internacional del Libro, que no dudaron en grabar con sus celulares, pero pese al percance no se registraron personas detenidas.

¿Qué es el comercio informal?

El comercio ambulante ilegal es una amenaza al orden público y una competencia desleal hacia los negocios formales. Junto con esto, hay que considerar la pérdida fiscal asociada.

Además de los enormes montos que se transan sin ningún tipo de pago de impuestos y los riesgos para el consumidor al adquirir productos de dudosa procedencia; en muchos casos perjudiciales para la salud y sin ningún tipo de garantías.

Se sabe también que el contrabando y la piratería son los grandes proveedores de este tipo de “comercios” los cuales han aumentado significativamente en los últimos años en la Ciudad de México.

Cabe destacar que este tipo de comercio también llamado ambulante se ha extendido fuertemente a las principales ciudades del país y convertido en una de las mayores preocupaciones de las Cámaras de Comercio Regionales, por eso ahora resalta este echo donde los policías son golpeados a elotazos.

