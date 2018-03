¿A cuánto asciende la ayuda en efectivo tras el terremoto?

Agencias / La Verdad Noticias. Al concluir las labores de rescate, los gobiernos de los estados afectados por los devastadores sismos ocurridos en septiembre deberán enfrentar la reconstrucción de las zonas dañadas. El costo de esa tarea se calcula entre los 1,000 millones de dólares y los 10,000 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares calculadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Un cálculo conservador del costo de la reconstrucción ronda los 25,000 millones de pesos, que, al tipo de cambio actual, representan 1,397 millones de dólares, de acuerdo con Luis Miguel González, director editorial de El Economista. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa el jueves 21 de septiembre, y a pregunta expresa de la prensa, declaró que la inversión necesaria para la reconstrucción de la CDMX estaría en el orden de los miles de millones de pesos. Los gobiernos de los estados cuentan con los recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales), con los de los seguros contratados para desastres naturales, y en el Congreos de la Unión ya se discute la creación de una partida en el presupuesto de egresos del 2018 que se destine a la reconstrucción. No obstante esto, es muy probable que los recursos públicos no sean suficientes para la recuperación del patrimonio de los afectados por los sismos. Desde que corrieron las primeras informaciones sobre la devastación generada por el terremoto del 19 de septiembre, empresas, celebridades, organismos de diversa índole y gobiernos de otros países anunciaron donaciones en efectivo para ayudar a México. El dinero donado se prometió para trabajos de búsqueda y rescate, atención inmediata a los damnificados y para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. A continuación presentamos el registro que realizó El Economista de los montos prometidos. Este registro no fue exhaustivo. El criterio para la selección fue de quienes hicieron el anuncio de la donación y el monto total de la misma. [caption id="attachment_788601" align="aligncenter" width="640"] Fuente: El Economista.[/caption] Los distintos donadores que se encuentran en este listado reúnen la cantidad de 36.9 millones de dólares en ayudas económicas para afrontar la destrucción dejada por los recientes sismos en México. Esta cifra representa 2.64% del cálculo más conservador de lo que se necesita para la reconstrucción. En los próximos meses el gobierno de México, la solidaridad de los pobladores y la fraternidad de la comunidad internacional enfrentará el reto de encontrar fórmulas para hacer frente a la reconstrucción del país.

Sector corporativo

Estrellas y deportistas

Mexicanos en el exterior

Las empresas de diversos sectores e instituciones financieras hicieron donaciones por un monto que gira en torno a los 26 millones de dólares. Destacan entre ellas los gigantes tecnológicos Google, Apple Facebook y Samsung. Del sector financiero, el Grupo Financiero BBVA Bancomer y el Grupo BBVA anunciaron una aportación conjunta de 180 millones de pesos (10 millones de dólares), para ayudar a la reconstrucción de escuelas que se vieron afectadas por los dos sismos, y que es la mayor aportación directa registrada hasta el momento de un corporativo financiero.Los donativos personales y de iniciativas impulsados por celebridades del deporte y los espectáculos suman hasta ahora casi 5.7 millones de dólares. La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga es la que ha hecho la mayor contribución personal de la que se tiene conocimiento, al donar 2 millones de dólares a México.Son varias las iniciativas de ciudadanos mexicanos en el extranjero que han reunido recursos para enviar donaciones en efectivo al país. Las comunidades de connancionales en Bruselas, Bélgica, y en Londres, Reino Unido, lograron reunir la suma de 17,800 dólares. El Banco Interamericano de Desarrollo y la Unicef entregaron donativos por 4.6 millones de dólares y 400,000 dólares respectivamente. El gobierno de China anunció una ayuda solidaria por un millón de dólares, y El Vaticano envió un anticipo de 150,000 dólares de un donativo total cuyo monto aún se desconoce. En total, los organismos y los gobiernos internacionales han reunido hasta ahora un total de 6.16 millones de dólares.