A consulta pública permanencia de migrantes en Tijuana

Alcalde de Tijuana someterá a consulta permanencia de migrantes en el municipio

Ante la creciente llegada de migrantes a Tijuana, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro anunció que realizará una consulta pública para que la población de Tijuana decida si desea seguirlos recibiendo .





"Estamos elaborando la pregunta, cuál sería la mejor, en donde nosotros los tijuanenses nos manifestemos y digamos nuestro punto de vista, es válido", dijo en conferencia de prensa.



El presidente municipal anunció también la colocación de retenes en la periferia de la ciudad. Lo anterior, luego de que se registrara un conato de enfrentamiento entre migrantes y ciudadanos locales.





"De primera mano es un extremo y como tal se expresó, pero tenemos que esperar el desenvolvimiento de esta problemática para poder pensar en materializar esta acción", comentó.



Por otro lado, el edil no descartó que la caravana migrante es una situación que este siendo manipulada.

"Alguien les está pagando, y luego ¿por qué Tijuana? Es una de las fronteras más difíciles; y ellos subiéndose a la cerca y gritándose al otro lado (EU) que ahí van", expresó.



Por último, dijo desconocer que organización pudiera estar detrás de esto.



"Es una situación no específicamente de una organización. Pero está dolosamente manejada, hay una situación para manejar a Tijuana, que esto no se siga dando, me atrevo a afirmar que esto quiere crear problemáticas, alguien está disfrutando de hacer esta maldad", apuntó.

En estos momentos alrededor de 2 mil migrantes se encuentran en Tijuana con el objeto de pasar hacia Estados Unidos. El puerto de entrada de San Ysidro, es el más concurrido de la frontera, procesa apenas 100 peticiones de asilo por día.