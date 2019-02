A AMLO presidente le preocupan los “jodidos”, afirma director del IMSS

German Martínez, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le preocupan los “jodidos”.

En una entrevista con el polémico periodista Carlos Loret de Mora, el director del IMSS dijo que la población de México debe apoyar a un presidente al que le duela la pobreza del país.

“Eso a mí me mueve, me mueve mi conciencia cívica, me gusta muchísimo lo de Andrés Manuel López Obrador, por el bien de todos, primero los pobres’, y eso es parte de lo que perdió el PAN, por cierto”.