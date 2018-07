9 heridos hasta el momento deja un accidente en la autopista del Sol

12 muertos hasta el momento deja un accidente en la autopista del Sol

La autopista del Sol ha sido cerrada después de que un tráiler de carga se incendiara originado por un accidente a la altura del kilómetro 187-190 con dirección hacia Acapulco, Guerrero. Este mismo tráiler impactó a seis autos en el tramo de Cuernavaca y Chilpancingo a la altura de la caseta de Paso Morelos, lo que trajo como resultado el incendio del remolque con un saldo fatal de 19 heridos hasta el momento.

12 muertos hasta el momento deja un accidente en la autopista del Sol

De acuerdo con una publicación de la cuenta oficial de Protección Civil del Estado de Guerrero, tuvieron que cerrar este tramo de la autopista para realizar las labores que corresponden: “Se registra accidente automovilístico sobre la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 187. Personal de la Secretaría de Protección Civil Guerrero atienden el accidente, donde se incendió un tráiler. Tome sus medidas de prevención“.

#Precaución



Se registra accidente automovilístico sobre la Autopista del Sol, a la altura del kilómetro 187.



Personal de la Secretaría de Protección Civil Guerrero atienden el accidente, donde se incendió un tráiler.



Tome sus medidas de prevención. — ProtecciónCivil-Gro. (@PC_Guerrero) 20 de julio de 2018



De acuerdo con algunos medios, el accidente ocurrido en la mañana del 20 de julio de 2018 no sólo provocó que el tráiler se incendiara, sino también otro automóvil. Como mencionamos, otros cinco o seis vehículos, formaron parte del accidente. Todavía no se reporta la información sobre las causas del impacto. Como medida de precaución, se sugiere utilizar la carretera federal de Acapulco, pues todavía no se sabe hasta cuándo las autoridades van a reanudar la vialidad de la autopista para su curso normal.

SPCGRO ATIENDE CARAMBOLA DE VEHÍCULOS REGISTRADA EN LA AUTOPISTA DEL SOL.

Ver más: https://t.co/s5Enhgu1Ir pic.twitter.com/vYGIlTrkCk — ProtecciónCivil-Gro. (@PC_Guerrero) 20 de julio de 2018

Este es el segundo accidente de carretera que se reporta en el día. Entre las cinco y las seis de la mañana, hubo un accidente en el autopista México-Pachuca después de que una camioneta de transporte público que iba a máxima velocidad y con su capacidad máxima, impactó contra un tráiler de carga que se encontraba parado a un lado de la autopista. Este accidente dejó un saldo de 12 muertos y varios heridos.

12 muertos hasta el momento deja un accidente en la autopista del Sol