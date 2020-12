75% de los mexicanos no es inmune al COVID-19: Encuesta

La Encuesta Nacional de Salud COVID-19 (ENSANUT) reveló que el 75 por ciento de los mexicanos no tiene inmunidad ante el virus del COVID-19, esto según los resultados preliminares de la investigación que se realizó en 9 mil 400 hogares de agosto a noviembre de este año.

Sobre el tema, Juan Ángel Rivera Dommarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló que actualmente solo un 25 por ciento de la población es inmune al COVID-19, es decir, alrededor de 31 millones de personas, quienes también tienen la posibilidad de sufrir una reinfección.

“El 75 por ciento de los mexicanos de las y los mexicanos no tenemos inmunidad ante COVID-19, es un porcentaje altísimo son casi 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos, no debemos bajar la guardia”, manifestó.

Algunas personas con COVID-19 pueden propagarlo sin saberlo

La mayoría de los mexicanos no son inmunes al COVID-19

Ante la llegada a México de la vacuna contra el COVID-19 en los próximos días, Rivera Dommarco, explicó que no porque venga la vacuna, se pueden dejar todas las medidas precautorias para evitar el contagio.

“La gran mayoría estamos totalmente vulnerables a la infección”. Pero además, del 25 por ciento, porque mucha gente no sabe si lo tuvo o no, hay posibilidades de reinfección, es decir la ciencia aún no nos puede responder cuánto tiempo duran las defensas contra el COVID-19, aunque ya hay re-infecciones en México”, indicó.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el 26 por ciento de las personas que registraron anticuerpos son hombres y el 23 por ciento mujeres. El 27.3 por ciento se ubicó entre los 20 y los 39 años.

Con el análisis de 7 mil 098 muestras de sangre, que representan 74.4 por ciento del total recopilado, Rivera Dommarco informó que del total de personas que fueron positivas al virus, el 70 por ciento no presentó síntomas y el 10 por ciento, presentó algunos síntomas.

Por último precisó que sólo el 20 por ciento tuvo síntomas compatibles con el virus.Lo anterior quiere decir que muchísima gente es asintomática y por lo tanto puede estar transmitiendo la enfermedad, por eso la importancia de tomar todas las precauciones.

