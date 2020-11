600 pruebas experimentales contra COVID-19 serán aplicadas en Saltillo.

La directora ejecutiva del Clinical Research Institute Saltillo, Carolina Padilla, dio a conocer este jueves que a partir del próximo miércoles se iniciará con la tercera fase de la vacuna desarrollada por CansinoBiologics en Saltillo, la cual contempla su aplicación a 600 voluntarios, y su respectivo seguimiento de la evolución a lo largo de un año.

Carolina Padilla explicó que dentro de los criterios a considerar para ser voluntarios en este ensayo de investigación están; el ser mayor de edad, originario o radicado en Saltillo, así como en el resto de la entidad. Además de contar con disponibilidad para dar continuidad al monitoreo cada semana.

En esta ocasión únicamente se estaría aplicando a personas que no hayan dado positivo a coronavirus, y para las mujeres el requisito indispensable corresponde a no estar embarazada, en periodo de lactancia y no podrían embarazarse dentro de los 90 días posteriores a la aplicación de la vacuna.

En Saltillo, 600 voluntarios probarán vacuna COVID-19

La Verdad Noticias informa que la directora ejecutiva del Clinical Research Institute sostuvo que hasta el momento cuentan con 450 voluntarios, por lo que la existencia de espacios disponibles para quienes deseen aplicar y realizar la entrevista y revisión médica todavía se encuentra abierta; los interesados deberán contactarse a los teléfonos 8444105524 y 8441966433.

Padilla expuso que van a seguir en la búsqueda de voluntarios pero “no es algo que nosotros vayamos a seleccionar, es decir, si una persona cumple con los criterios va a entrar al protocolo o al ensayo de investigación, pero no voy a salir yo a la calle a decir tú si tú no, sino que ya se ha lanzado la convocatoria con los criterios y a través de eso quienes los cumplan podrían ser candidatos”.

Destacó que la evolución de los pacientes estará rigurosamente monitoreada durante un año, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y revisiones médicas. Al concluir el año del ensayo de investigación, se tomará una muestra de sangre al paciente en aras de conocer el grado inmunológico contra el SarsCov2.

