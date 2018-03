No hay una invitación más grande al crimen que un usuario de servicios financieros que descuide su información personal. Un estudio de la firma de seguridad CCP indica que el 43% de los usuarios de servicios financieros en México no revisa sus estados de cuenta, y no se percata de la existencia de cobros o cargos irregulares a su tarjeta de crédito.

"En ocasiones, las presiones, poca disponibilidad de tiempo, falta de información y en general el acelerado ritmo de vida; propicia que el mismo usuario pueda descuidar la forma y condiciones en que hace uso de esas modalidades u opciones alternativas para realizar operaciones financieras y con ello, eventualmente, ese descuido puede ocasionar una afectación en tu patrimonio", advierte la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

5 Tips para evitar el robo de identidad

1. Evita ingresar tu usuario y contraseña en links extraños que te lleguen por correo electrónico.

2. No compartas información financiera, es confidencial y debes manejarla con reservas. Proporcionar tus claves a amigos, tu pareja o familiares, para checar alguna transacción, puede ser un riesgo porque no sabes en qué equipo ingresarán tus datos.

3.Asegúrate que las páginas en que ingreses tus datos tengan certificados de seguridad, el prefijo https:// que indica que están respaldadas y cuentan con candados para manejar tu información bancaria.

4.Revisa los estados de cuenta de tus instrumentos financieros, no dejes pasar ninguna irregularidad por más pequeña que sea.

5.En caso de extravío de tus documentos de identificación, levanta una denuncia ante las autoridades.

El organismo explica que prever con anticipación los movimientos y tener un registro de los equipos donde se realizan las transacciones en línea puede ayudar a proteger los datos ante los maleantes.