¿31 de diciembre y el 1 de enero son feriados en México?

Empezando con el primero de enero, las fechas oficiales para que los trabajadores y los estudiantes tomen una pausa en sus actividades se extienden por casi todos los meses del año.

A partir del 1 de enero de 2023, además, entra en vigor la reciente modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para duplicar los días de vacaciones laborales. La reforma permitirá a los trabajadores disponer de un mínimo de 12 días libres, contra los seis actuales, que podrán tomarse de manera continua o, si el trabajador consiente, de forma fraccionada.

Esta es la primera alteración a los estatutos en materia vacacional en más de medio siglo sin cambios en la vigente ley.

Lo permanente y que habrá que distinguir son las diferencias entre los días festivos oficiales y los que solo mantienen un carácter conmemorativo indicado en el calendario.

Es decir, no todos los festivos de 2023 son de descanso. Según el artículo 74 de la LFT, un asueto oficial es de descanso obligatorio, es decir, no laborable. Por otro lado, el festivo no oficial señala una celebración no necesariamente laica.

Días festivos oficiales en México

El 1 de enero del 2023 es descanso obligatorio

Aunque, por disposición oficial, algunas fechas oficiales que caen entre semana puedan recorrerse al lunes, para aprovecharse como puente, hay días específicos del calendario que mantienen su índole conmemorativo inamovible. Enseguida se enumeran los días laborales y escolares de descanso obligatorio.

Domingo 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 6 de febrero: Día de la Constitución Mexicana, primer puente de 2023

Lunes 20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez, segundo puente de 2023

Lunes 1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores, tercer puente de 2023

Sábado 16 de septiembre: Día de la Independencia de México.

Lunes 20 de noviembre: Aniversario de la Revolución Mexicana, cuarto puente de 2023

Lunes 25 de diciembre: Navidad, último puente del año

Días festivos no oficiales en México

Jueves 6 de abril: Jueves Santo

Viernes 7 de abril: Viernes Santo

Viernes 5 de mayo: Batalla de Puebla

Jueves 12 de octubre: Día de la Raza

Jueves 2 de noviembre: Día de muertos

Martes 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Vacaciones, puentes y feriados para estudiantes y maestros de la SEP

27 de enero: Junta de Consejo Técnico Escolar

6 de febrero: Día de la Constitución Mexicana

20 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

31 de marzo: Junta de Consejo Técnico Escolar

3 al 14 de abril: Vacaciones de Semana Santa

28 de abril: Junta de Consejo Técnico Escolar

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

26 de mayo: Junta de Consejo Técnico Escolar

30 de junio: Junta de Consejo Técnico Escolar

Te puede interesar: Calendario de puentes y días festivos 2023 en México

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la Ley Federal del Trabajo deja claro que los trabajadores no están obligados a prestar servicios durante los días feriados oficiales.

Sin embargo, hay casos en los que el empleador solicita al trabajador cubrir la jornada laboral. De ser el caso, el patrón tendrá que pagar el doble de un día de trabajo regular a su empleado, según dicta el artículo 73 de dicha ley.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram