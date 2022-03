30 mexicanos decidieron quedarse en Ucrania

Un grupo de aproximadamente 30 mexicanos con sus familias decidieron permanecer en Ucrania por su propia voluntad, de acuerdo con la embajadora Olga García Guillén y agregó que se trata principalmente de mujeres que se quisieron quedar cerca de sus esposos ucranianos.

En conferencia de prensa improvisada en el Aeropuerto Internacional de Bucarest, en Rumania, detalló que estas mujeres apoyan a quienes fueron reclutados para combatir las poderosas tropas enviadas por el presidente ruso Vladimir Putin; o bien, por temas personales; la diplomática que hace unos días logró escapar de los ataques.

La embajadora en Ucrania Olga García Guillén agregó:“Los tenemos a todos ubicados y ellos poco a poco los hemos ido siguiendo caso por caso, les hemos preguntado si quieren salir de Ucrania, algunos nos han dicho que no van a salir y ellos decidieron no hacerlo por cuestiones personales. Los que se están quedando son por razones personales, la mayoría son las esposas no quieren dejar a sus esposos por el tema de reclutamiento militar”.

Cabe mencionar que el gobierno de Volodímir Zelensky decidió no dejar salir a los ucranianos que tengan entre 16 y 60 años para que puedan defender a su país de los ataques del Kremlin.

García Guillén aseguró que todos los ciudadanos mexicanos que tomaron la decisión de permanecer en Ucrania están ubicables, gracias a que crearon una base de datos en WhatsApp que ha resultado muy eficiente.

“Sí, unas están en Dnipro, otras están en Kiev, otros están en Chernihiv, otras en Rivne; o sea, están en diferentes ciudades dónde ellas se van a quedar”

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, reconoció que “puede ser que haya gente que no quiere ser ubicada y ni siquiera nos responde los chats”. Mientras tanto, otros mexicanos que no quieren ser repatriados viajaron hacía Hungría, Polonia o Moldavia, donde planean quedarse unos meses con la esperanza de que el fuego cese.

“Algunos de ellos nos han manifestado su interés de quedarse en la frontera; es decir, esperando que la situación mejore. No van a abordar el avión, sabemos que están en algún lugar de la Unión Europea, en esta frontera, pero se van a quedar esperando unos meses”

Las personas que busquen un lugar en el segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) deberán llegar hasta Bucarest antes del próximo martes 15 de marzo, cuando se prevé que despegue de regreso a México.

