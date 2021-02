25% de las planchadurías y tintorerías en México cerraron por COVID-19.

La crisis derivada del COVID-19 se ha convertido en todo un reto para el sector empresarial de México, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), grupo en el que se ubica la industria de lavanderías del país que en 2020 cerró 25% de sus unidades.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Lavanderías (Canalava), Sandra Cardozo, señaló en entrevista con MILENIO que se debe tener una apertura constante de sus negocios porque “ya no podemos seguir con las intermitencias; actualmente el sector está abierto, pero mientras no exista movilidad no vamos a tener trabajo y por ende ingresos”.

La Verdad Noticias informa que al cierre del año 2019 se tenían registradas 40 mil unidades en el sector, entre lavanderías, tintorerías y planchadurías en territorio nacional. Según con la industria, 99 por ciento son MiPymes y aportaban más de 87 mil empleos.

Bajo ese contexto, la representante de Canalava precisó que “al principio de la pandemia no fuimos declarados negocios esenciales, cerraron 10 mil unidades de negocio y hubo una reducción de empleos de 27 por ciento. Con estos números confirmamos la vulnerabilidad de las MiPymes para esta situación y nos cuesta mucho más recuperarnos”.

En el caso de Ciudad de México, señaló que de septiembre a noviembre se vislumbró una ligera alza de ventas, mismas que se mermaron con el retorno al semáforo rojo, a partir del 18 de diciembre. “Actualmente se siente todavía la dificultad, no hay liquidez, se sigue reduciendo la plantilla, los que están todavía están alternando los horarios, dependiendo la demanda”.

Es de precisar que dicho sector se encuentra dividido en lavanderías industriales, que dan atención a restaurantes, hoteles, hospitales, entre otros y que vieron una reducción hasta de 85% en su demanda. Mientras que lavanderías por encargo y tintorerías reportaron una pérdida de hasta 70 y 90%.

