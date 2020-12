22.3 millones de mexicanos fueron víctimas de delitos durante 2019; INEGI.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, estimó que 22.3 millones de ciudadanos mayores de 18 años fueron víctimas de delitos durante el año 2019, y el 92.4 por ciento de los casos no fueron denunciados o investigados.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, durante 2019 hubo 30.3 millones de delitos que terminaron por afectar a 22.3 millones de víctimas en un país con unos 130 millones de habitantes. En 2018, la cifra estimada de víctimas fue de 24.7 millones.

La Verdad Noticias informa que la tasa de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes bajó de 28 mil 269 en 2018 a 24 mil 849 en 2019. La mayoría de estos delitos fueron robos en la calle o transporte público (27%), extorsiones (15.3%), fraudes (15.1%), robos de vehículos (11.4%) y amenazas verbales (9.2%) entre otros.

92.4% de los mexicanos víctimas de delitos no denunció

En ese tenor, el INEGI estimó que únicamente se abrieron carpetas de investigación en el 7.6 por ciento de los casos y que en el 92.4% no hubo denuncias o investigaciones, una cifra menor a la de 2018, cuando fueron el 93.2%. Del total de carpetas de investigación iniciadas por parte de las fiscalías en el 44.5% no pasó nada o no se resolvió la denuncia; cifra inferior al 55.2% de 2018.

Por otra parte un 77.3% considera corrupta la policía de tránsito, el 70.1% los jueces, el 69.7% la policía municipal, el 65.9% las fiscalías, el 65% las policías estatales, el 63.6% las policías judiciales, el 58.2% la policía federal, el 56.9% la Fiscalía General, el 24.4% el ejército, el 23% la Guardia Nacional y el 18.2% la Marina.

Se estima que 30.5% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito durante 2019, mientras que en 2017 esta cifra fue de 33.7%, según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas. Trascendió que el 34.2% de las empresas del sector comercio fue víctima de algún delito, el 25.4% del sector industria y 27.8% del sector servicios.

