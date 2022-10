¿2 de noviembre es feriado y quienes descansan ese día?

El Día de Muertos es una de las celebraciones más esperadas en México y en medio de las actividades conmemorativas ha surgido la duda entre los mexicanos sobre si el 2 de noviembre es puente o día festivo y en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha realizado ajustes al calendario escolar 2022-2023, por lo que los padres se han preguntado si los primeros días de noviembre habrá o no clases.

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el Día de Muertos, que este 2022 cae en día martes, no está considerado como un día de descanso obligatorio para los mexicanos.

¿Por qué es festivo el 2 de noviembre?

SEP suspenderá clases en noviembre por Día de Muertos.

De acuerdo a las tradiciones, el 1 de noviembre se conoce como Día de Todos los Santos y corresponde a la conmemoración de la muerte de niños o muertos chiquitos. Mientras que el 2 de noviembre es para recordar a todos los difuntos adultos. Sin embargo, al tratarse de las tradiciones, se considera un día festivo más no feriado, por lo que no se suspenderán labores.

Pero quienes sí podrán disfrutar de un día libre son los estudiantes y maestros, ya que el calendario escolar de la SEP contempla al 2 de noviembre como un día feriado, es decir, que no habrá clases.

Por lo tanto, es un día laboral para los trabajadores. Al no ser considerado como día de descanso obligatorio, no entran en el esquema de pago del salario al doble, por lo que los trabajadores que laboren esos días no tendrán un pago adicional. Sin embargo, en noviembre si habrá un día festivo y será el tercer lunes de noviembre, por la conmemoración del 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Por qué se celebra el Día de Muertos el 2 de noviembre?

Día de Muertos en México.

El Día de Muertos 2022 es una celebración que tiene lugar el día 2 de noviembre de cada año en México. La fiesta es originaria de las culturas prehispánicas y en ella se honra la memoria de los difuntos por medio de ofrendas, altares y comida. Como dimos a conocer previamente, el 2 de noviembre no es un día feriado, sin embargo, ese día no habrá clases.

