18 muertos en Alemania tras choque de camión y autobus

Agencias/Diario La Verdad Alemania.- Un autobús que llevaba a un grupo de ancianos se incendió el lunes tras chocar con un camión en una autopista en el sur de Alemania dejando 18 personas muertas y 30 heridas, algunas de gravedad, informaron las autoridades. El accidente ocurrió al final de un atasco en una autopista de Baviera.

Especialistas forenses de la policía federal llegaron al sitio para retirar e identificar los cadáveres que quedaron en el vehículo carbonizado. La portavoz de la policía Irene Brandenstein dijo que el trabajo era lento y laborioso, dado el daño causado al autobús por el fuego.

"La investigación del accidente es muy compleja y lleva mucho tiempo", dijo Brandenstein a The Associated Press. En el vehículo viajaban 46 pasajeros y dos conductores, precisó. La funcionaria no tenía información por el momento sobre el estado del conductor del camión impactado.

Información: Vanguardia