17 detenidos en Torreón tras operativo de alcoholímetro

El operativo alcoholímetro se ha vuelto a implementar en Torreón, tras un año de suspensión debido a la pandemia del Covid-19 y en donde 17 personas fueron detenidas y remitidas a la cárcel municipal por conducir en estado de ebriedad.

Resulta que elementos de vialidad, minutos antes de la medianoche de este jueves, iniciaron con la instalación del dispositivo en los bulevares Independencia y Revolución de Torreón.

Esto bajo observación de las regidoras de la Comisión de Movilidad Urbana y Vialidad, Marcela Marrero y Thalía Peñaloza, además de integrantes del Consejo de Vialidad.

Alcoholímetro busca prevenir accidentes

Alcoholímetro se implementó en Torreón

Alejandro Gutiérrez, director de Tránsito, hizo hincapié en que la medida no es recaudatoria sino preventiva para evitar que conductores ebrios protagonicen algún accidente que ponga en riesgo la vida de terceras personas.

El director resaltó: “No queremos detenerlos, esto no es recaudatorio, pero con estas personas que estamos deteniendo quizás estamos evitando una tragedia muy grande, los que no quieran entrar a una estadística recaudatoria como le llaman no manejen en estado de ebriedad”.

“Se resuelve muy fácil y no tienen que decirnos perros o rateros, simplemente no manejen bajo los influjos del alcohol”.

¿Cómo será esta revisión de alcoholímetro?

Alcoholímetro se implementó en Torreón

Se ha destacado que puntos de revisión fijos de alcoholimetría se realizarán durante dos horas las primeras semanas, y en el primer día de operaciones 17 conductores fueron detectados en estado de ebriedad.

Es por lo que fueron consignados al Ministerio Público, se aplicaron nueve sanciones de aliento alcohólico de las cuales ocho fueron a mujeres y una persona que se negó a hacer el examen y deberá pagar el doble de sanción administrativa, según lo establecido en el reglamento.

Cabe destacar que las redes sociales se inundaron de mensajes de alerta sobre el lugar donde estaban ubicados los filtros de revisión del alcoholímetro, sin embargo, ciudadanos que pasaron la prueba del bastón, aplaudieron la medida al considerar que abonan a la reducción de accidentes de fatales consecuencias.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!