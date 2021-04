137 primarias de Campeche reinician clases presenciales; así fue el primer día

Campeche se convirtió este lunes en el primer estado de la República en permitir el regreso a clases presenciales en 137 primarias que deberán seguir el Plan para la Reactivación Escalonada Mixta, así como estrictos protocolos sanitarios para cuidar la salud de los alumnos y maestros.

El regreso a las aulas se da después de un año de confinamiento por la pandemia de COVID-19, por lo que las clases se dieron a distancia a través de los canales de televisión o internet. También se permitió el reinicio de clases presenciales luego de que los maestros de Campeche fueron vacunados contra el virus SARS-CoV-2.

La escuela primaria “Valentín Gómez Farias”, ubicada en el ejido de Montebello, del municipio de Hecelchakan, Campeche, fue una de las 137 escuelas en esta entidad que regresaron a clases presenciales.

Desde temprana hora, personal de intendencia llegó al plantel para lavar la terraza y los salones de clases; usaron detergente y sanitizante para cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia.

Jacinto Javier Uc Ordoñez, director de la referida escuela primaria explicó que, los niños de 1o y 4o grado ingresaron a las 8:00 am y terminarían sus clases a las 10:30 am. Posteriormente los alumnos de 5o y 2o año escolar tomarían sus clases en un horario de 10:30 a 11:30 am y los de 3o y 6o año de 11:30 a 1:00 de la tarde.

“El esquema es de ingreso "escalonado" y solamente se permitió 4 alumnos por clase y salón”, destacó.

Son en total 43 alumnos de primaria de esta escuela del ejido de Montebello. En esta comunidad no cuentan con internet, por lo que no tuvieron la posibilidad de estudiar en línea como ocurrió en otras poblaciones.

Autoridades de Campeche informaron que este día regresaron a clases presenciales 5 mil alumnos y 200 docentes en lo que configura la primera de tres etapas para el regreso total a clases establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Salud (SSa), enfocado en las escuelas rurales, sin acceso a internet y con alta marginación.

Con la segunda etapa se reactivarán 293 escuelas en poblaciones con menos de mil habitantes, y en la tercera todas las instituciones de nivel básico retomarán sus actividades. Sin embargo, en caso de presentarse algún caso de COVID-19, se suspenderán de inmediato.

