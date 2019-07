124.1 MDP están PERDIDOS; se "usaron" para reconstrucción por daños de sismos

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, se detectó el millonario gasto de 124.1 millones de pesos que no han sido comprobados por empresas que supuestamente, fueron contratadas para la reconstrucción. Estos gastos, deberán ser comprobados hasta máximo el 9 de agosto de este año, o serán sancionadas.

César Cravioto, comisionado para la Reconstrucción y Juan José Serrano, secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, indicaron que el avance de las auditorías a al menos 23 obras de multifamiliares afectados por los sismos que tuvieron lugar en septiembre de 2017.

Sentenciaron a las empresas: de no entregar la debida documentación y las que no logren comprobar la erogación de recursos públicos, serán “expuestas” para no recibir más contratos en CDMX y además, serán obligadas a devolver el dinero, o bien, podrán hacer obras para compensar el monto “perdido”.

Durante la revisión administrativa, financiera, legal y técnica, el caso que está más en la mira, es de la constructora Diseño Arquitectónico y Construcciones, misma que fue contratada para hacer las obras de Aluminio 166 por la cantidad de 39.93 millones de pesos; pero de momento, no ha logrado comprobar a satisfacción, alrededor de 34.6 millones de pesos.

Según indicó Cravioto Romero, al menos 9 empresas inspectoras, han revisado las obras en ocho edificaciones en Rancho San Lorenzo ubicado en la Unidad Habitacional Girasoles de Coyoacán; de esos, 10 de los “Multifamiliares” en Tlalpan otros cinco, en diversos puntos de la capital mexicana.

Las auditorías arrojaron las irregularidades a consecuan de las auditorías, por ejemplo, como la falta de documentación del proyecto para completar el expediente, también las modificaciones al proyecto ejecutivo, incluso, faltantes en la integración de las pruebas de laboratorio del concreto usado.

Por lo menos en 10 de las obras, no se pudo comprobar la satisfacción de los gastos realizados.