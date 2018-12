100 puntos para rescatar a México de la quiebra: AMLO

AMLo se comprometió con su vida a rescatar a México de la quiebra. Pidió el respaldo del pueblo.





Después de recibir una limpia y hasta hincarse para recibir los dones de los dioses de nuestros antepasados en medio de la quema de incienso y copal, y ya con el “Bastón de Mando” de las 68 etnias reconocidas indígenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que después de 36 años de “Neoliberalismo”, recibió un país en ruinas.

Al hablar durante más de una hora y media ante más de 150 mil personas que asistieron a escucharlo al Zócalo de la capital, el tabasqueño manifestó que “recibió un país en quiebra, sobre todo en el sector energético por lo que convocó a jubilados y pensionados tanto de PEMEX como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que en un acto similar al de Lázaro Cárdenas en 1938, “nos unamos para rescatar estas empresas del pueblo de México”.

Al exponer una lista de 100 puntos para sacar de las crisis al país, se comprometió a librar a México de la corrupción, al sostener que delitos relacionados con esas prácticas ahora serán tipificados como graves y no tendrán derecho a fianza.

Tras reiterar el compromiso filosófico de Morena, de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo de México, recalcó que “primero muerto que fallarle al pueblo de México”.

Pese al clima frío y que muchos de los asistentes eran personas de la tercera edad, madres con niños o que venían de otros estados, los presentes soportaron más de una hora y 30 minutos que duró su alocución.

Les dijo que durante su intervención en el Congreso de la Unión, repudio los vicios del viejo régimen. Asimismo, reafirmó su ideal de iniciar lo que denominó la 4ª Transformación de la nación.

“Es una ignominia, una vergüenza, que nuestros pueblos originarios vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo con la pobreza y la marginación a cuestas”, expresó. “Por eso, todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país.

“Se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias, clases, organizaciones, sexo, partidos, sectores económicos o culturales, pero se aplicará el principio de que por el bien de todos, primero los pobres”.

Además precisó que se acabarán los Ninis y se otorgarán becas y apoyos económicos a los discapacitados y personas de la tercera edad de manera directa, sin intermediarios, entre otras acciones que pondrá en práctica desde las 6:00 horas, tras anunciar que se acabaron las épocas de la impunidad.