1 millón 177 mil 300 euros mensuales, costará a México la llegada de médicos cubanos

La llegada de los primeros doctores y doctoras cubanos al territorio mexicano, ha despertado el análisis sobre las condiciones en las que trabajarán, y es que de acuerdo a los que se sabe, son al menos 610 médicos llegarán al país para cubrir las 5 mil 329 vacantes que hay disponibles en zonas marginales y rurales.

Otro de los datos, que ha creado mayor incertidumbre es el costo que tendrá este intercambio, puesto que están de por medio un millón 177 mil 300 euros mensuales, que se le otorgarán al gobierno de Díaz-Canel.

Aunque el costo mantendrá una tasa fija de 20.70 pesos por cada euro, el IMSS desembolsó al menos el 50% de dicha cantidad, para que los primeros galenos pudieran arribar a México, no obstante se manera extra oficial se han reportado anomalías en los pagos de los médicos, pues se presume que de los 39 mil pesos mexicanos que se les debería otorgar por sus servicios, únicamente recibirían 100 dólares.

Otros factores en el contrato

De acuerdo al documento firmado por Zoé Robledo titular del IMSS, se especifica que por lo menos los médicos deberán pasar por un proceso de revalidación y examinación, para poder ejercer en las zonas rurales de México, no obstante aún no se ha esclarecido qué tipo de especialistas ejercerán, es decir no se ha extendido una lista en la que se enumeren las especialidades de cada galeno.

Tras la llegada de la primera y segunda ronda de médicos, especialistas mexicanos del estado de Nayarit, ya han dado a conocer sus principales puntos de vista conforme al trabajo y la presunta preparación del cuerpo médico cubano, pues han señalado inconsistencias en sus técnicas y sus conocimientos, dejando al descubierto que no todos están preparados o tienen el conocimiento suficiente sobre el sistema de salud de este país.

Condiciones poco seguras

Los médicos comenzaron a laborar en Nayarit

El documento en el que se encuentra toda esta información, a la cuál La Verdad Noticias tuvo acceso, no se especifican algunas situaciones de importancia, como la seguridad del cuerpo médico, puesto que recientemente se ha informado sobre un aumento de agresiones en contra de doctores y doctoras mexicanos, a manos del crimen organizado.

