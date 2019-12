SEDEMA pide a niñas y niños de la CDMX que no suelten globos el Día de Reyes

Ante la crisis mundial para detener la alarmante generación de desechos hechos de plástico, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México (CDMX), continua sus esfuerzos por realizar conciencia entre los capitalinos, para que dejen de usar plásticos de un solo uso, y ahora, envía un mensaje directo a las niñas y niños de la CDMX, para que no contaminen en las vísperas del Día de los Reyes Magos.

Escena del video de la SEDEMA para concientizar a los niños sobre el uso de los globos para el Día de los Reyes Magos

Por medio de su cuenta oficial en Twiiter, la SEDEMA, publicó un video que, pide a los infantes capitalinos evitar enviar su globito a los reyes magos.

El video de apenas 43 segundo, deja claro que, la CDMX, está comprometida a concientizar a los ciudadanos de la capital del país, para que se pueda detener la agresión al medio ambiente, originada por las toneladas de plásticos que se desechan al día.

La grabación muestra a niños de varias edades que informan sobre el periodo de tiempo en que tarda un vaso o popote en degradarse, el mensaje es el siguiente: “Queridos Reyes Magos en la Ciudad de México ya no podemos usar plásticos de un solo uso, voy a volver a dejar mi carta en mi zapato, y ya no voy a mandar mi carta en globo”.

Luego continúa con: “He sido un buen niño y he ayudado al medio ambiente porque ya no uso platos ni vasos desechables, tampoco popotes. Me enteré que los vasos tardan 50 años en degradarse y los popotes 500 años, y los globos 450 años, espero recibir mis juguetes, pero no se les olvide, ¡sin moño ni bolsita!

SEDEMA Y TUIT

El mensaje que acompaña el video de la SEDEMA dice: “Se acerca la Navidad, el Año Nuevo y la visita de los tres Reyes Magos, ¿ya hiciste tu carta? Estos pequeños ya, ¿quieres saber qué van a pedir?”.

