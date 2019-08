Rosario Robles se presentará ante la ley; confía en la Corte y en AMLO

La ex secretaria Rosario Robles dijo que es inocente por lo que se presentará ante la ley.





Mientras el abogado de Rosario Robles, Julio Hernández Barros, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda le congeló dos cuentas de la ex funcionaria con 20 mil pesos sin notificación la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, reiteró que se presentará ante el Juez de Control en el Reclusorio Sur por la acusación de ejercicio indebido del servicio público.

De la misma forma en una carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldivar: "No tengo nada que esconder por lo que me presentaré el jueves 8 (de agosto) como ordena la autoridad. Solo pido justicia. Ni más ni menos", señaló la ex funcionaria en un comunicado dado a conocer en sus redes sociales.

Por su parte el abogado Hernández Barros informó que ayer al medio día ya no pudo hacer movimientos Rosario Robles.

En entrevista en Radio Formula dijo que “Te digo la verdad, 20 mil pesos”, respondió. “20 mil pesos que son lo que queda de lo que le dio su seguro de ahorro, cuando salió como secretaria, y pues realmente era el dinero que tiene para sobrevivir este mes, es lo que tiene Rosario, y realmente es de risa que estén preocupados por estas cuentas”.

Destacó que :“Es todo lo que tiene Rosario Robles, es el producto de su trabajo”.

Hernández Barros destacó que no se le había notificado nada sobre el bloqueo a su clienta, y que se habían enterado a través de medios de comunicación, lo que consideró una violación más a los derechos humanos de su representada.

Por su parte en su misiva al presidente de la Corte, Robles acusó ser víctima de un “linchamiento mediático”, que aseguró ha influido en los órganos encargados de procuración de justicia y “ha puesto en riesgo mi integridad personal, mi derecho a la honra y el debido proceso”.

Por lo que pidió que el “efecto corruptor” del “juicio mediático” no influya en la decisión del juez que seguirá su caso.

"Me dirijo a usted con todo respeto para acotar algunos hechos con seguridad de el poder judicial -que usted dignamente preside. será garante de una actuación imparcial con relación a la causa penal 314/2019", puntualizó Robles en el documento.

Añadió que confía en la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dijo que no hay de su parte consigna alguna en su contra.

“Soy mujer de instituciones y tengo plena confianza en las autoridades de mi país.

A finales de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que Robles sea vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público.

En la petición de audiencia dirigida al juez de control en turno del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Sur, se solicita un defensor público federal para la exsecretaria, en caso de no contar con abogados.