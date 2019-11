Nos usaron para enviar un mensaje: Adrián LeBarón

"No fue un ataque hacia nosotros, pero hay confusión, a alguien le están queriendo lanzar un mensaje y utilizaron a nuestra familia", afirmó Adrián LeBarón, previo a los funerales que se realizaron ayer en La Morita.

Además criticó que las autoridades consideren que lo ocurrido fue confusión de un grupo del crimen organizado.

Indicó que hay testimonio de los menores sobrevivientes que iba atrás de la primera unidad baleada; describen cómo la mujer agredida desciende del vehículo con las manos alzadas y aún la acribillan.

El activista Julián LeBarón, por su parte, aseveró que el gobierno de Chihuahua y Sonora fueron cómplices de esta masacre, en la que murieron tres mujeres y nueve niños, además de acusar de omisión.

"No creo que las autoridades puedan hacer justicia, las instituciones están corrompidas hasta la médula; nos dijeron que no llegaban porque no tenían gasolina, ese nivel de estupidez", señaló.