Mientras Joe Biden regresa a Washington, activistas en México se manifiestan frente a la embajada de EE.UU

Foto: Odarys Guzmán

La organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, realizó está tarde frente a la embajada de Estados Unidos en México una acción global exigiendo al presidente, Joe Biden, el cierre definitivo del centro de detención Guantánamo, localizada en la isla de Cuba debido a aseguran, es un lugar donde se violan los derechos humanos.

- ¡Biden, escucha, Guantánamo tiene que desaparecer!

Esta fue la consigna más repetida durante el acto de acción global para el cierre de Guantánamo, durante el posicionamiento de la organización en defensa de los derechos humanos, se mencionó que desde la inauguración del centro penitenciario hace 21 años, el gobierno estadounidense sigue perpetuando graves violaciones a los derechos humanos dentro de la prisión.

Foto: Odarys Guzmán

“La prisión fue abierta a raíz los hechos terroristas del 11 de septiembre del 2002 en Estados Unidos, sin embargo, no se han asegurado los derechos humanos dentro de la prisión, pues se han revelado que dentro del sitio ocurren actos de tortura” mencionan los activistas.

Dentro de centro penitenciario de Guantánamo, han estado recluidos casi 780 musulmanes, sin cargos, ni juicios hoy mismo permanecen ahí 35 personas en estas mismas condiciones, así lo informaron los activistas en su acto global, mencionado que Guantánamo, “es un lastre en la historia de Estados Unidos”.

Para dar cuenta de los actos de tortura, el acto tuvo como resplado el testimonio de Mansoor Adayfi, quien se conecto vía llamada telefónica al evento. Adayfi contó para los medios y asistentes que estuvo preso en la cárcel militar de la bahía de Guantánamo durante 15 años, sin cargos en su contra.

“Las historia del porque me encerraron es compleja, sólo puedo decir que son conoccidas las formas de tortura que se llevan acabo ahí dentro, yo estuve preso durante 15 años sin ningún cargo, fui secuentrado y conocí el “lugar negro de la CIA” añadió el activista que residede ahora en Serbia y que ha contado sobre su calvario mediante el libro “Don't Forget Us Here: Lost and Found at Guantanamo”.

Sobre la visita de Joe Biden a México, el activista localizado en Yemen durante la llamada, menciono que para la defensa de los derechos humanos, la visita del presidente no representa nada si no se hacen esfuerzos por cerrar estos espacios donde persiste la tortura y la violencia.

Adayfi en llamada en vivo para Amnistía. Foto: Odarys Guzmán

La manifestación se da a tan solo menos de 24 horas que el presidente Joe Biden abandonara México tras su visita a la X Cumbre de Líderes de América del Norte, donde se discutieron temas relacionados a los derechos humanos, mujeres, medio ambiente, migración, entre muchos otros temas.

La organziación Amnistía Internacional lanzó un formulario online para invitar a las personas a sumarse a la acción global y lograr el pronto cierre del centro penitenciario, si deseas conocer más sobre la acción y firmar se puede hacer mediante el siguiente enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPiVChG7ILdq19fPYO3sXyyTuv4HASCb6VLSQWVY7fdUxYWg/viewform

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!