La mayoría de las Mujeres profesionales también deben realizar tareas domésticas

El papel de la mujer en el ámbito profesional, aún debe ser reconocido, pese a que cerca del 39% de la fuerza laboral mundial está compuesta por mujeres, aún deben lidiar algunas malas prácticas que impiden el desarrollo de estas.

En Estados Unidos y México, aún puede notarse alguna de ellas, puesto que usualmente los jefes, no sólo buscan apoyo en sus empleadas, sino que también estas deberán cumplir con tareas domésticas, es decir atender a sus superiores e invitados, preparar café y resolver asuntos personales delegados por estos.

No obstante, las mujeres deben soportar otro tipo de agresiones, como lo son también rechazo social, discriminación y hasta despidos injustificados, como el que le sucedió a una trabajadora mexicana.

"Mi jefe de departamento me pidió que le hiciera una cita para que renovara su licencia, lo denuncié a Recursos Humanos. Pero me despidieron tres semanas después porque la empresa dijo que yo no sabía respetar la autoridad de mi jefe ni trabajar en equipo", atestigua la mujer.

Paridad de género en México

Las mujeres no son reconocidas a nivel laboral

De acuerdo con un análisis presentado en el T-MEC,México ocupa el último lugar en igualdad de género, puesto que las mujeres que cuentan con mayor preparación, acceden a asumir puestos altos, pero no son remunerados, en un 50% menor al que se les ha impuesto a los hombres con posiciones similares.

De 2019 a 2022, por cada punto porcentual que se incrementó al salario mínimo, la brecha salarial se redujo en un 20% entre hombres y mujeres, no obstante la fuerza laboral en México es representada en un 40.1% por mujeres, mientras que un 59.9% es representado por hombres, expertos aseguran que la pandemia dio un retroceso a los esfuerzos por establecer una paridad de género en el país.

Te puede interesar: China sancionará a usuarios que "muestren sus riquezas" en redes sociales

¿Qué es paridad de género laboral?

La mayoría de las Mujeres profesionales también deben realizar tareas domesticas

La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada entre hombres y mujeres, en puestos de poder y toma de decisiones, esto en todo tipo de sector tanto laboral, como personal.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram