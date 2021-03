Uriel Antuna asegura que Chivas recuperó la confianza con victoria ante Pumas

Como te informamos anteriormente en La Verdad Noticias, el pasado fin de semana las Chivas Rayadas del Guadalajara se impusieron de manera contundente a los Pumas de la UNAM, con lo cual sumaron su primer victoria como locales en el Guardianes 2021.

Luego de la victoria ante los universitarios, el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich recuperó la confianza necesaria para recomponer el camino, hecho que fue corroborado por Uriel Atuna quien aseguró que el plantel se siente más confiado.

"Simplemente me sentí más cómodo, no sé, a lo mejor y era falta de confianza conmigo mismo. Yo tampoco me sentía para hacer lo que estaba haciendo y ahora tuve eso, me sentí yo y sentí a mis compañeros más confiados", señaló el atacante de Chivas.

Uriel Antuna habló sobre la remontada ante Pumas

El seleccionado nacional también habló sobre el error de Hiram Mier y que significó el gol de Pumas. "independientemente de un error seguimos para adelante y eso es lo importante, que el equipo se sienta más confiado. Ganamos todos y perdemos todos", declaró Antuna para TUDN.

Cabe recordar que el Guadalajara no había podido ganar en el Estadio Akron en el actual certamen de la Liga MX, pero ante la escuadra de Andrés Lillini lograron reponerse de un error que los hizo irse abajo en el marcador desde muy temprano en el partido.

"Sabíamos de la importancia de este partido y la semana que tenemos. Si bien no se nos habían dado los resultados, estábamos confiados que tarde o temprano se nos iba a dar, faltaba concretar para sacar tres puntos y era cuestión de tener paciencia para retomar la confianza".

Por último, el atacante rojiblanco señaló que el equipo está consciente de que la obligación es clasificarse a la fiesta grande y con ello pelear por el título. "Calificar es una obligación, no un objetivo, Chivas tiene que estar arriba sí o sí", aseguró.

