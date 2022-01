‘Tuca’ Ferretti tunde explota contra Tigres tras acusaciones: ‘Que me demanden’

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti siempre se ha caracterizado por dos cosas: su gran capacidad para llevar a los equipos que dirige hasta su mejor versión posible y por siempre hablar de forma contundente y sin tapujos.

El estratega brasileño habló por primera vez sobre su salida de Tigres y aseguró que si las acusaciones en su contra son ciertas, espera que lo demanden.

Ferretti reconoció en una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin que no salió del club regiomontano en los mejores términos, luego de que la directiva decidió no extender su contrato en el Clausura 2021, cuando su continuidad al frente de Tigres estaba asegurada tras obtener la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Si yo hubiera hecho algo malo, ¿tú crees que no hubieran hecho algo? Cada seis meses se hacía auditoría, todo el tiempo se hizo auditoría, dime cuándo salió una cosa. Jamás”, dijo el ‘Tuca’ en entrevista.

Ricardo Ferretti sobre su salida de Tigres

El 'Tuca' dijo que desde Tigres intentan hacerle daño.

El técnico brasileño fue claro al asegurar que mientras él entregó todo a la institución universitaria, ellos por su parte solo han dicho cosas negativas sobre él, y espera que si tiene pruebas las presenten y lo demanden.

"Son babosadas, pendejadas, de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a una institución, lo entregué todo, todo el tiempo."

"Si una cosa yo hice mal, que me demanden, no que digan, que me demanden, que digan de todas las pendejadas que dijeron de mí, que me demanden, y si me demandan, quiero ver que lo comprueben de que recibía dinero de jugador, que tenía 30 jugadores, ojalá tuviera para traer unos cuantos para acá”, dijo.

Tuca Ferreti en 2022

Actualmente el 'Tuca' dirige al Club Juárez.

Después de concluir su etapa como director técnico de Tigres, Ferretti llegó a Bravos de Juárez en el torneo Apertura 2021, equipo con el que ya protagonizó un escándalo luego de contar un chiste considerado homofóbico.

El ‘Tuca’ fue protagonista de una época dorada para Tigres. Entre 2010 y 2021 se convirtió en histórico dentro de esa institución, logrando cinco títulos de Liga MX, una Copa MX y una Concachampions.

