Toluca vence en casa al Puebla y se ubica en zona de repechaje

Goles y mejores jugadas del partido

Los Diablos Rojos del Toluca lograron romper la sequía y ganaron en la cancha del Nemesio Diez ante el Puebla de Nicolás Larcamón, uno de los favoritos para ser campeón del Clausura 2022.

Con el partido resuelto en el primer tiempo, ambas escuadras nos regalaron un espectáculo de goles y jugadas dignas de un domingo futbolero.

Tras la victoria ante el Puebla, el equipo de Nacho Ambriz se mantiene dentro de la zona de repechaje y se encamina a la clasificación tras 12 jornadas del presente torneo.

Luego de que el pasado juego cayeron por goleada ante el América, los dirigidos por Nacho Ambriz se reecontraron con la victoria y vencieron con firmeza al Puebla.

Con anotaciones de Kevin Castañeda al 18' y de Valber Huerta al 45', los diablos rojos se aventajaron en el marcador y aunque Israel Reyes respondió al 45' + 3, poco se pudo hacer en el segundo tiempo.

Sobre el resultado en el Nemesio Diez, el técnico de la franja se mostró descontento con el resultado obtenido:

"No fuimos superados ni maniatados. Toluca fue contundente y nosotros no. No sentimos una superioridad marcada del Toluca para llevarse el triunfo, eso nos genera "bronca",pero esto es así", finalizó en entrevista.

Próximos partidos del Toluca y Puebla en Liga MX

Luego de su brillante actuación en casa, el conjunto de Ambriz deberá prepararse para la visita de los Rayados de Monterrey en partido pendiente de la jornada 04 y posteriormente recibir a las Chivas del Guadalajara en la fecha 13.

En tanto al Puebla podrán recuperarse de la derrota ante el Toluca con la visita de los Pumas en la fecha 13 y con su viaje ante el León para la jornada 14 del Clausura 2022.



