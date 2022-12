Tigres vs Santos: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Copa Sky?

Aunque el conjunto de Nuevo León y ‘Los Guerreros’ ya no pudieron acceder a la final de la Copa Sky, ambas escuadras buscarán terminar de buena manera este torneo que, a fin de cuentas, les sirvió para prepararse para el Clausura 2023. En La Verdad Noticias te contaremos todo lo que hay que saber de este encuentro.

La jornada 4 de la Copa Sky será este martes 27, donde uno de los partidos más atractivos es el duelo entre los Tigres y Santos, pues ambas escuadras, aunque no tuvieron el mejor desempeño en esta competencia, regularmente son muy competitivas. El escenario de este partido serpa el estadio Universitario, por lo tanto, los felinos serán los locales.

Este último enfrentamiento de la Copa por México les servirá tanto a Diego Cocca, como a Eduardo Fentanes para probar los nuevos fichajes que sus directivas les consiguieron, además de probar nuevas formaciones antes de que comience el Clausura 2023 de la Liga MX.

¿Dónde ver el partido del Tigres vs Santos?

Este encuentro de la Copa por México será exclusivo de Sky, por lo que solamente se podrá ver por Sky Sports o por la plataforma de Streaming de Blue to Go. Sin embargo, el partido estelar, que es el de América vs Cruz Azul, sí se podrá ver por canales de la televisión abierta, como el Canal 5 o TUDN.

¿Quién es el dueño de los Tigres?

Tanto la Universidad Autónoma de Nuevo León, como la compañía CEMEX, son los propietarios de los Tigres. En este mercado de la Liga MX para la Clausura 2023, Gorriarán es el máximo fichaje que ha conseguido el conjunto felino, quien se espera que participe en el partido contra Santos.

