Tigres vs Monterrey: Horario y dónde ver en vivo el 'Clásico Regio'

Datos previos al partido Tigres vs Monterrey

No hay plazo que no se cumpla, este sábado futbolero tendremos una edición más del Tigres vs Monterrey, el denominado 'Clásico Regio' entre los dos equipos del norte con más popularidad de la Liga MX.

Los comandados por Miguel 'Piojo' Herrera llegan en un buen momento, pues llevan una racha consecutiva de siete partidos sin perder y un solo empate.

En tanto a los Rayados desde el regreso de Victor Manuel Vucetich han sabido encontrar la victoria, saliendo del fondo de la tabla general y con amplias posibilidades de colarse a Liguilla.

Datos previos al partido Tigres vs Monterrey

Datos previos al partido Tigres vs Monterrey

Como previamente te indicamos, los dirigidos por Miguel Herrera llegan siendo el tercer lugar de la tabla general de la Liga MX, además se sumar siete partidos sin conocer la derrota.

Mientras tanto los Rayados de Vucetich han podido rescatar tres triunfos al hilo, además de tener pendiente aún el partido de la jornada 04 ante los Diablos Rojos del Toluca.

Alineación probable de Tigres: Nahuel Guzmán, Igor Lichnovsky, Hugo Ayala, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Guido Pizarro, Javier Aquino, Florian Thauvin, Luis Quiñones y André-Pierre Gignac

Alineación probable de Rayados de Monterrey: : Esteban Andrada, César Montes, Héctor Moreno, Stefan Medina, Luis Romo, Maxi Meza, Erick Aguirre, Celso Ortiz, Rodolfo Pizarro, Joel Campbell y Vincent Janssen.

Horario y dónde ver en vivo el 'Clásico Regio'

Horario y dónde ver en vivo el 'Clásico Regio'

En La Verdad Noticias te presentamos los canales, horarios de transmisión y cuándo podrás ver el partido de la jornada 11 del Clausura 2022:

Cuándo: Sábado 19 de marzo

Canales: TUDN

Hora: 19:00 horas

Lugar: Estadio Universitario

Jornada: 11

Además para el 'Clásico Regio' de Tigres vs Monterrey segurián parando el partido al minuto 62' como parte de las acciones para concientizar a la afición tras los hechos violentos del pasado 05 de marzo en La Corregidora.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!