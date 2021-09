Tigres vs León: horario y dónde ver en vivo el partido

Los Tigres de Miguel Herrera tendrán un importante reto cuando enfrenten al León, en partido que se anticipa como un duelo de Liguilla adelantada, pues ambos equipos se encuentran en la parte más alta de la tabla.

Podrás ver el Tigres vs León en vivo el 11 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El partido será transmitido a través de la señal de Afizzionados de Izzi, TUDN y en televisión abierta a través de Canal 5.

La Verdad Noticias te cuenta cómo van los equipos previo al partido que corresponde a la Jornada 8 en el calendario del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX ‘Grita México’.

Datos previos al Tigres vs León

Ambos clubes buscan un lugar en La Liguilla.

El partido de este sábado será importante para ambos clubes, que en caso de perder podrían quedar fuera de los cuatro primeros lugares y verían comprometido su paso rumbo a la segunda mitad del torneo.

León se ubica en segundo lugar de la tabla, por debajo del líder América, con 14 unidades. Empata en puntos con el Toluca, que ocupa el tercer puesto.

Los Tigres, por su parte, buscan trascender y colocarse segundos luego de haber conseguido 12 unidades en sus anteriores siete partidos. En caso de un empate, lo más probable es que se mantengan en el cuarto puesto.

Los regiomontanos son escoltados por equipos como Santos y Monterrey, que suman 11 puntos cada uno, o Cruz Azul y Atlas, con 10, que están en busca de obtener el anhelado cuarto puesto si la competencia baja el ritmo.

Gigniac regresa en el Tigres vs León

Gignac ya sería elegible para jugar contra León.

El francés André-Pierre Gignac podría volver a jugar con los Tigres en el partido de este sábado si el técnico Miguel Herrera considera que su recuperación se lo permite, según dijo ‘El Piojo’ previo al compromiso.

“El equipo va recuperando jugadores. Regresa Guido, está Carioca, estamos analizando si regresa André, lo veremos hasta mañana. Es una serie de encuentros importantes para meternos de lleno a la pelea por los cuatro lugares, pero hay que cuidar a los muchachos”, dijo Herrera en conferencia.

Mientras tanto, el técnico mexicano lamentó que el Tigres vs León no vaya a contar con el Diente López, quien aún tiene molestias, mientras que Carlos González y el Chaka Rodríguez aún no están al cien por ciento.

