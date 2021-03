Tigres presenta su 11 inicial para enfrentar a Toluca en la Jornada 9

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, los Tigres de la UANL no podrán contar con el defensa Luis "Chaka" Rodríguez, durante el partido de la Jornada 9 del Clausura 2021 contra los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Volcán Universitario.

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, el "Chaka" no se pudo recuperar de su lesión sufrida en el juego ante Xolos en donde se salió de cambio, ya no jugó contra el San Luis y tampoco estará disponible contra Toluca.

El "Chaka" Rodríguez no jugó en el último partido debido a una lesión muscular en la rodilla derecha, mismas de las que se ha ido recuperando de forma positiva, pero Tigres no podrá contar con él para la visita de los Diablos Rojos, por lo que esperan tenerlo para la fecha 10 vs Puebla.

Tigres busca volver a la senda del triunfo

Los Tigres buscarán quitarse el trago amargo de lo ocurrido en la última fecha en la Liga MX, recibiendo la visita de los Diablos Rojos, en la acción de la jornada 9 en el torneo Clausura 2021.

El conjunto felino dirigido por Ricardo Ferretti registra un triunfo y dos empates en el torneo Clausura 2021 de la Liga MX, tras su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, que ha derivado en que desciendan hasta la novena posición.

Mientras que el cuadro mexiquense del estratega argentino Hernán Cristante busca obtener el primer triunfo en condición de visitante en el certamen, al tener una marca de un empate y dos derrotas en sus anteriores encuentros fuera de casa.

Tigres saldrá a la cancha con: Nahuel Guzmán, Carlos Salcedo, Diego Reyes, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Javier Aquino, Jesús Dueñas,Julián Quiñonez, Nicolás López, André-íerre Gignac y Carlos González.

El duelo entre Tigres y Toluca correspondiente a la fecha 9 del Clausura 2021, se llevará a cabo este marte en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), y será transmitido por la señal de TUDN.

