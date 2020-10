Tigres podría PERDER PRONTO a Nahuel Guzmán.

No cabe la menor duda que lo hecho con el cuadro de los Tigres pone al cancerbero argentino Nahuel Guzmán como el mejor de todos los tiempos, pero a pesar de vivir un gran momento con la institución felina; aceptó recientemente y previo al duelo ante América que vive en la recta final de su carrera con los de San Nicolás de los Garza.

“Entiendo que sean los últimos años de mi carrera, no que el año que entra me retire, pero es el último proceso de mi carrera y quiero darle calidad, sean dos, tres, cinco o diez años. Me gusta que se hable bien, estoy una etapa en mi carrera que siento que tengo mucho para ofrecer desde lo técnico”.

Nahuel habla del buen momento con Tigres

Fueron parte de las palabras que dio el ‘Patón Nahuel Guzmán a uno de los programas de TUDN, en donde dejó fue entrevistado previo al duelo que acapara la atención de la Jornada 16 en contra de los Tigres en este Torneo Guardianes 2020.

“Al comienzo era una cuestión de que fluya lo que veníamos entrenando, solamente había que aclarar y ajustar el compromiso y tal vez por la falta de resultados uno va perdiendo cierta confianza, no tiene ganas de asumir tantos riesgos y hubo una conversación, hay de todas, pero en este caso era llevarnos para adelante. Ese día, más allá de no conseguir los tres puntos ante León, hicimos un partidazo”.

Nahuel Guzmán en Tigres.

El cuadro de los Tigres estará visitando la cancha del Estadio Azteca este domingo 1 de noviembre al América en el marco de la Jornada 16 del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, y La Verdad Noticias tendrá la previa del cotejo que en los últimos años se ha vuelto un duelo muy atractivo y que genera gran expectación por los duelos en los que se han visto en instancias finales.