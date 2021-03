Tigres pierde al “Chaka” Rodríguez para el duelo ante Toluca

Los Tigres de la UANL no podrán contar con el defensa Luis "Chaka" Rodríguez para el partido de la fecha 9 del Clausura 2021 de la Liga MX contra los Diablos Rojos del Toluca en la cancha del Volcán.

De acuerdo con información del portal Soy Futbol, el "Chaka" no se pudo recuperar de su lesión sufrida en el juego ante Xolos en donde se salió de cambio, ya no jugó contra el San Luis y tampoco estará disponible contra Toluca.

El "Chaka" Rodríguez no jugó en el último partido debido a una lesión muscular en la rodilla derecha, mismas de las que se ha ido recuperando de forma positiva, pero Tigres no podrá contar con él para la visita de los Diablos Rojos, por lo que esperan tenerlo para la fecha 10 vs Puebla.

“Chaka” Rodríguez ha jugado 6 partidos

Es importante mencionar que Luis Rodríguez ha disputado seis partidos en el Clausura 2021 de la Liga MX en donde ha dado una asistencia y ha jugado el 80% de los minutos totales.

Por su parte, con el conjunto de los Tigres, el ‘Chaka’ ha jugado en total 176 partidos en donde ha marcado siete goles y ha dado 20 asistencias, ganando múltiples títulos con los felinos de los cuales hemos dado cuenta en La Verdad Noticias

Cabe recordar que la semana pasada, Tigres informó que Carlos González volvería a ser baja para el duelo ante Atlético de San Luis de la Jornada 8, ya que aún no está recuperado al 100% de la lesión que atraviesa.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Ricardo Ferretti se encuentra más tranquilo debido a que se confirmó que el atacante guaraní, quien no estuvo durante la victoria ante los Xolos de Tijuana por molestias musculares, no sufre una lesión de gravedad.

Luego de los estudios realizados al goleador paraguayo, se descartó algún daño muscular grave; incluso, este lunes, Carlos González trabajó a las órdenes de Guillermo Orta, preparador físico de los Tigres.

