Tigres pierde a cinco jugadores para el duelo ante Chivas

Este fin de semana se disputa la última jornada del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, en donde los Tigres de la UANL visitarán a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron, partido que disputarán con la ausencia de cincio jugadores.

A través de redes sociales el cuadro regiomontano dio a conocer la lista de convocados para encarar el duelo de la fecha 17, en la cual se confirmaron las ausencias de tres jugadores importantes para el encuentro de este sábado.

Se trata de Nicolás López, Luis Quiñones y Luis Rodríguez, quienes no realizarán el viaje a Guadalajara debido a que no lograron recuperarse; además de que la escuadra felina no podrá contar con Rafael Carioca por suspensión.

¿Qué pasó con los jugadores de Tigres?

Chivas recibirá a Tigres este sábado en punto de las 17:00 horas.

Nico López sufrió un golpe en el duelo ante los Pumas que no le ha permitido estar al cien por ciento, mientras que Quiñones se llevó un golpe en el tobillo derecho y Luis Rodríguez sigue presentando molestias musculares. Según reporta MARCA Claro.

A estas bajas, hay que sumarle las de Hugo Ayala y Jesús Dueñas, quienes están en proceso de recuperación tras ser intervenidos quirúrgicamente. Procedimiento que te informamos en un artículo anterior de La Verdad Noticias.

Por su parte, el Rebaño Sagrado llega con los ánimos renovados luego de ligar tres victorias consecutivas en una semana, triunfos que le permitieron meterse de lleno para pelear por un boleto al Repechaje del Clausura 2021 de la Liga.

Los pupilos de Víctor Manuel Vucetich tienen muy en claro que el pase a la repesca está en sus manos, ya que vienen con una buena racha y además estarán frente a su afición por lo que no hay excusas para perder o empatar este partido.

Los Tigres visitarán a las Chivas en la jornada 17 del Clausura 2021 de la Liga MX, duelo que se llevará a cabo este sábado 1 de mayo a las 17:00 horas en la cancha del Estadio Akron.

