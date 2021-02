Tigres pierde a Carlos González para el duelo ante Atlético de San Luis

El conjunto de los Tigres de la UANL dio a conocer que el delantero paraguayo, Carlos González, volverá a ser baja para el duelo ante Atlético de San Luis de la Jornada 8 del torneo Guardianes 2021, ya que aún no está recuperado al 100% de la lesión que atraviesa.

Sin embargo, el conjunto dirigido por Ricardo Ferretti se encuentra más tranquilo debido a que se confirmó que el atacante guaraní, quien no estuvo durante la victoria ante los Xolos de Tijuana por molestias musculares, no sufre una lesión de gravedad.

De acuerdo a información de Vladimir García de TUDN, tras los estudios realizados al goleador paraguayo, se descartó algún daño muscular grave; incluso, este lunes, Carlos González trabajó a las órdenes de Guillermo Orta, preparador físico de los Tigres.

González estará listo para el duelo ante Toluca

Por lo anterior, el ex delantero de los Pumas de la UNAM no verá acción en el duelo de la fecha 8 del Clausura 2021, no obstante, se espera que esté listo para el siguiente compromiso ante Toluca.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, el “Cocoliso” ha disputado un total de cuatro partidos en el actual certamen de la Liga MX, en donde ha marcado dos anotaciones; una ante el León y otra ante los Rojinegros del Atlas.

De la misma forma, durante las últimas horas ha trascendido que el lugar de González sería ocupado nuevamente por Nicolás 'el Diente' López, quien tuvo un buen desempeño en el duelo ante los fronterizos.

También se informó que tanto Luis 'Chaka' Rodríguez como Francisco Meza, quienes presentaron algunas molestias tras el juego ante Xolos, realizaron trabajo regenerativo este día y se encuentran en buenas condiciones.

Tigres se ubica en la posición 11 de la tabla general con siete puntos, mientras que Tijuana es cuarto con 12 puntos, empatado con Cruz Azul y Santos. Los felinos tienen un juego menos que les falta disputar.

