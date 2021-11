Tigres jugaría la vuelta de cuartos de final en domingo

Tigres aún no conoce a su rival para los cuartos de final del Apertura 2021, y tendrá que esperar al repechaje para saberlo, sin embargo lo más probable es que el juego de vuelta de la primera fase de la Liguilla se juegue el domingo 28 de noviembre, y no en sábado, como es habitual cuando juegan en el Volcán.

Según el reglamento de la Liga MX, ya que los Tigres terminaron en el cuarto lugar de la tabla general, el boleto directo a la fase final del torneo no incluye la capacidad de elegir el día en que jugará el partido de vuelta para lograr el pase a la semifinal.

A espera de que se jueguen los partidos del Repechaje del Apertura 2021, los tres primeros equipos de la tabla (América, León y Atlas) juegan usualmente sus partidos en sábado, lo que forzaría a los dirigidos por Miguel Herrera a jugar en domingo su partido definitivo.

Posibles horarios para la Liguilla Apertura 2021

Los Tigres jugarán su primera Liguilla bajo las órdenes de Miguel Herrera.

Fuentes cercanas a Televisa señalaron que la televisora quiere armar una atractiva parrilla de programación para el domingo por la noche, haciendo coincidir los partidos del América y de Tigres.

La televisora tendría programados para el domingo 28 de noviembre a Tigres en el Universitario a las 6 o 7 de la tarde, mientras que América jugaría a las 8 o 9 de la noche y se enlazarían ambos juegos con el programa La Jugada, según dijo una fuente a Milenio.

Mientras que los encuentros como local de Atlas y León se acomodarían para el sábado 27 a las 9 y 7 de la noche, respectivamente, en caso de que se resuelvan los aspectos comerciales.

Partidos de Repechaje Apertura 2021

Estos serán los cuatro partidos del Repechaje de la Liga MX.

Mientras se definen los horarios, en Tigres siguen atentos al desarrollo de los partidos del Repechaje para conocer a su rival, aunque todo apunta a que sería Santos, que se jugará el pase ante San Luis.

El resto de los partidos de repesca serán: Cruz Azul vs Monterrey, Toluca vs Pumas y Puebla vs Chivas. La Verdad Noticias.

