Tigres es CUIDADO por la Liga MX por el Mundial de Clubes.

El conjunto de los Tigres hace algunos cuantos días logró conquistar su primer cetro internacional en la Liga de Campeones de la Concacaf al vencer 2-1 al LAFC de la MLS, ante ello jugarán el Mundial de Clubes de la FIFA en el mes de febrero y ante ello la Liga MX a decidido cuidar a los Felinos para el certamen del Guardianes 2021; del cual La Verdad Noticias tendrá información.

El Torneo Guardianes 2021 arranca en poco menos de 15 días, pero la calificación de los de San Nicolás de los Garza van a jugar el Mundial de Clubes y tras ello la Liga MX tendrá que modificar su calendario para no tengan problemas los dirigidos por el ‘Tuca’ Ferretti para dicha justa a celebrarse del 1 al 11 de febrero de 2021 en Qatar.

Las modificaciones que han puesto en el calendario de la Liga MX en el Guardianes 2021 serán en las fechas 4, 5 y 6; que será cuando el conjunto de los Tigres viaje para el Mundial de Clubes.

A pesar de que los Felinos pidieron la modificación de su duelo inicial ante el Campeón del Guardianes 2020, León, el mismo se mantiene para el sábado 9 de enero de 2021 en la cancha del Estadio Universitario.

Tigres Campeón de la Concachampions.

Ajustes anunciados por la Liga MX:

En la Jornada 4 el Tigres vs Necaxa será el jueves 28 de enero a las 21:00 horas del centro del país en el Estadio Universitario. Por ello el Chivas vs Bravos de Juárez se jugará el sábado 30 de enero a las 19:00 horas y el Cruz Azul vs Querétaro a las 21:00 horas del mismo día.

En la Jornada 5 el Bravos de Juárez vs Tigres será el 14 de abril a las 21:00 horas del centro del país, por lo anterio el Necaxa vs Cruz Azul cambia de horario para las 21:30 horas del viernes 5 de febrero.

Tigres enfrentando al León en Liga MX.

Te recomendamos leer: Historia de la Liga MX

Para la Jornada 6 el duelo Tigres vs Cruz Azul, será sujeto a la calendarización de lo que es la Liga de Campeones de la Concacaf en su edición de 2021, en la que estarán participando los de La Noria; siendo las siguientes las opciones para desarrollarse:

a) Si no hay partido de Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf en el que juegue Cruz Azul, el cotejo de la Liga MX se jugará el miércoles 17 de febrero a las 21:00 horas del centro del país.

b) Si el Cruz Azul disputó su duelo de Concachampions en la fecha antes señalada, el encuentro ante los Tigres se estaría disputando a las 21:00 horas del centro del país del día miércoles 21 de abril.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.