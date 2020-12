Tigres UANL: Gignac cumple deseo navideño de una tierna abuelita (VIDEO)

Al igual que el resto de los equipos de la Liga MX, el conjunto de los Tigres de la UANL, se encuentran realizando los trabajos de pretemporada de cara al arranque del Torneo de Clausura Guard1anes 2021.

André-Pierre Gignac, grabó un mensaje deseando una feliz Navidad y felices fiestas a una aficionada luego de que su nieta subiera un video en donde su abuelita admitiera que quería un saludo del francés.

"Le pregunté a mi abuelita de 86 años fan #1 de Tigres que a qué famoso quisiera conocer... Esta fue su respuesta y dijo que de Navidad quería un saludo del mismísimo Gignac", escribió su nieta en redes sociales respecto al atacante de los Tigres UANL.

le pregunté a mi abuelita de 86 años fan #1 de @TigresOficial que a qué famoso quisiera conocer... esta fue su respuesta ��@10APG y dijo que de regalo de navidad quería un saludo del mismisimo Gignac �� pic.twitter.com/qbQ7Uf7W3s — dany h (@danymartinezh) December 25, 2020

Gignac cumplió el sueño de una abuelita

De acuerdo con información dada a conocer por el portal RÉCORD, dos días después de ese mensaje, el propio André-Pierre Gignac cumplió el deseo de la aficionada a través de sus redes sociales.

"Hola abuelita, soy André Gignac, espero que esté bien. Un videito para desearle una feliz Navidad, felices fiestas con sus seres queridos y le mando un abrazo fuerte", fue el mensaje del jugador francés de Tigres en respuesta a la abuelita.

Es importante mencionar que los dos nuevos refuerzos de la escuadra regiomontana, Carlos González y Aldo Cruz, comenzaron este lunes su paso por el cuadro felino al iniciar la pretemporada de cara al Guard1anes 2021.

�� Te entendemos, Charli, así reaccionamos todos al llegar al ��️ estadio más pasional de México.#PerfilTigre ���� #EstoEsTigres �� pic.twitter.com/LAlGB12M9J — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) December 28, 2020

González y Cruz realizaron trabajos físicos

Ambos elementos trabajaron con el preparador físico Guillermo Orta en la cancha del Estadio Universitario, con el objetivo de estar en el mejor nivel una vez que arranque el próximo campeonato de la Liga MX.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

Pero no solo el ex goleador del Cruz Azul y el ex defensor de Xolos de Tijuana realizaron trabajos, ya que otros elementos también acudieron a continuar con la rehabilitación de sus lesiones.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.