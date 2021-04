Tigres: “Tuca” Ferretti arremete contra periodistas y lanza duro mensaje

No cabe duda que actualmente el conjunto de los Tigres de la UANL se encuentran viviendo una de sus peores crisis, la cual ha generado gran malestar en los aficionados regiomontanos en contra de Ricardo Ferretti.

Tras los polémicos hechos suscitados en el Volcán Universitario, tras la derrota 1-3 frente a las Águilas del América, el "Tuca" Ferretti, aceptó que quiere dejar de lado las conferencias virtuales y volver a realizar una presencial.

Sin embargo, lo que más generó controversia es que el técnico de los Tigres de la UANL aseguró que "quiere ver la jeta de todos" los periodistas que acudan a su siguiente conferencia en el estadio Universitario.

Ferretti arremetió contra los periodistas

"Ya quiero ver aquí la jeta de ustedes, que me hablen de frente aquí, cabrones", mencionó el estratega brasileño, ante las fuertes críticas que ha recibido por el mal funcionamiento del equipo en el Guardianes 2021 de la Liga MX.

Como te informamos en La Verdad Noticias, luego de la derrota contra América algunos aficionados mostraron su molestia por el malos resultados del equipo en las últimas semanas, incluso, algunos pidieron su salida de la institución.

A mediados de la semana, los felinos disputarán el partido pendiente de la jornada 5 ante el FC Juárez y el próximo domingo visitarán la cancha del estadio Olímpico Universitario para medirse ante los Pumas de la UNAM en el duelo correspondiente a la fecha 15.

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, negó que haya pedido que sacaran a un aficionado en el juego contra el América. El brasileño, eso sí, dijo que está acostumbrado a las mentadas de madre.

"Que me mienten la madre y me vengan a decir de cosas. Que ponga a fulano cuando ya hice los cambios. Que tengan preferencias por un jugador y están chingue y chingue... Yo no sé, mi madre ya se murió y ya no me afecta”, sentenció.

