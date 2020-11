Tigres PIERDE a Edu Vargas, se va al Atlético Mineiro.

La novela entre los Tigres y el atacante Edu Vargas parece culminar como se venía esperando, con la partida del futbolista de la Selección de Chile rumbo a Brasil, en donde estará militando con el conjunto del Atlético Mineiro.

El atacante sudamericano de 30 años de edad se ha deslindado del cuadro felino, llegando a un acuerdo para jugar con el conjunto de Belo Horizonte a solamente una fecha de culminar el Torneo Guardianes 2020 y se espera el arribo del jugador chileno el día sábado al país amazónico para realizarse los exámenes médicos de rigo y firmar su contrato por un par de años con el club que comanda Jorge Sampaoli.

����⚕️���� ⚽ O atacante chileno Eduardo Vargas chegará a Belo Horizonte neste sábado para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes do contrato, que terá dois anos de duração. #Galo ����️ pic.twitter.com/sLvF9Mn0c3 — Atlético �� (@Atletico) November 6, 2020

Oportuno mencionar que el futbolista Edu Vargas culminaba su contrato con el equipo de los Tigres en el mes de diciembre y la directiva del cuadro de la Liga MX decidió no renovarlo para desprenderse de su alto salario y no dudaron en dejarlo ir para recibir una compensación monetaria de alrededor de par de millones de dólares.

Tigres acabará Liga MX sin Edu Vargas

Luego de poco más de un año el el director técnico Jorge Sampaoli podrá contar con el ariete chileno, ya que desde que estuvo con el cuadro de Santos lo buscó y ahora por fin se le hizo el tener a Edu Vargas en el Atlético Mineiro; tema del chileno que La Verdad Noticias ya había venido informando.

No cabe duda que el cuadro de Tigres pudo hacer la generación de un ingreso por el pase de Edu Vargas al Futbol de Brasil con el Atlético Mineiro, pero de igual manera será una pieza que pudiera faltarle para el inicio de la Fiesta Grande en el Torneo Guardianes 2020 y habrá que ver como le va a los del ‘Tuca’ Ferretti sin el goleador chileno de 30 años.

Tigres cierra su actividad en el torneo regular en la Jornada 17 en contra del Atlas, duelo que de ganar y con una combinación de resultados podría poner a los de San Nicolás de los Garza en uno de los cuatro puestos que van directos a Cuartos de Final.