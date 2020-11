Tigres PERDERÁ a Edu Vargas y Luis Quiñones para el Clausura 2021.

A falta de una fecha para culminar la fase regular del Torneo Guardianes 2020, el cuadro de los Tigres ya no contará más con el chileno Edu Vargas para el Clausura 2021, por lo que será agente libre para el mercado de invierno y es que el sudamericano no firmaría renovación con los felinos y además le han dado a conocer a Luis Quiñones que no entra en planes para el año entrante.

Se ha rumorado que el Atlético Mineiro de Brasil está muy interesado por el chileno, por lo que los del ‘Tuca’ Ferretti ya le estarían buscando un sustituto; además de que al colombiano le han dicho que no formará parte del club para el siguiente certamen de la Liga MX y se especula pudiera continuar en Toluca su carrera.

Edu Vargas llegó a la institución de Tigres en el mes de enero de 2017, ofreciendo en 151 duelos jugados un total de 42 goles. Mientras que Luis Quiñones en par de etapas distintas con el cuadro de Tigres a brindado seis anotaciones en 66 partidos disputados.

Vargas y Quiñones no seguirán con Tigres

Vargas no fue convocado al duelo ante el América en el que perdieron los Tigres 3-1 en la Jornada 16 del Torneo Guardianes 2020 por una molestía física, por su parte Quiñones volvió a tener actividad tras no aparecer desde la Jornada 9 ante el León cuando salió de cambio al minuto 61’ e hizo un berrinche por el movimiento del ‘Tuca’, en aquella ocasión que La Verdad Noticias dio a conocer la situación.

Hace no mucho el futbolista cafetalero dejó entrever en redes sociales un posible retorno al cuadro del Toluca, pues comentó una publicación de Rubens Sambueza en la que aseguró que no tarda en volver al cuadro del Estado de México.

Te recomendamos leer: Historia de la Liga MX

Tigres en la última fecha del campeonato mexicano enfrentará en ‘El Volcán’ al Atlas, buscando obtener las tres unidades y que Pumas y Cruz Azul empaten o pierda uno de ellos para colarse directo a la Liguilla de la Liga MX.