Tigres: Gignac se deslinda de Samuel García por hacer campaña con su imagen

Hace unos días, André-Pierre Gignac, delantero de los Tigres de la UANL, mandó un mensaje a través de redes sociales en el cual denunció que se está utilizando su imagen para hacer campaña política.

El atacante de la escuadra felina envió un pequeño texto en el cual aseguró que desconoce de las publicaciones que se han hecho, y que en ningún momento ha dado autorización para que utilicen su imagen.

“Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política, Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden”, señaló el goleador de los Tigres de la UANL.

Gignac se refería a Samuel García

A pesar de que Gignac no dijo nombres, la persona que usó su imagen sin permiso fue Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano,quien compartió una historia en Instagram.

Cabe señalar que el próximo 6 de junio, en las elecciones intermedias del país, en Nuevo León habrá votaciones para elegir gobernador, alcaldes en los 51 municipios que conforman el estado, y 42 diputaciones estatales.

En el ámbito futbolístico, este domingo los Tigres empataron 0-0 con el conjunto de los Pumas de la UNAM, durante su visita a la cancha del Olímpico Universitario por la Jornada 15 del Guardianes 2021 de la Liga MX.

A falta de que termine la jornada, Pumas está en la límite del repechaje al llegar a 17 puntos para quedar en el sitio doce. Los del norte subieron al ocho con 19 unidades. Pero en cuestión de juego y calidad, lejos de lo esperado.

