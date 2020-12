Tigres: Carlos González ya está en Monterrey para reportarse con los Felinos

Este sábado, el delantero paraguayo Carlos González arribó a la ciudad de Monterrey, al convertirse en el primer refuerzo de los Tigres de la UANL para el Mundial de Clubes, asegurando que será un honor jugar el torneo internacional con el conjunto felino.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal Medio Tiempo, Carlos González aterrizó en la ciudad de Monterrey para incorporarse a la pretemporada del conjunto de Tigres y dejó algunas declaraciones.

"Hablo con una sensación linda, nunca me había pasado por la cabeza jugar un Mundial de Clubes. Pertenecer a Tigres es una gran motivación”, fueron las declaraciones de Carlos González tras llegar a la Sultana del Norte.

Carlos González reportará con Tigres

Carlos González se pondrá a las órdenes del director técnico Ricardo el “Tuca” Ferretti, por lo que seguramente estará en la convocatoria de Tigres para viajar a Qatar en el mes de febrero y disputar el Mundial de Clubes y después el Guard1anes 2021 de la Liga MX.

"Realmente me querían aquí. Es importante que seré respaldado por un gran técnico". Dijo el delantero paraguayo. A su arribo al aeropuerto de Monterrey, el delantero reveló la razón por la cual se decidió a dejar a los Pumas de la UNAM por la UANL.

"Fue cuando me di cuenta que realmente me querían, siempre es importante si vas a ser respaldado por un gran técnico y fue una de las cosas que me motivó llegar acá", declaró.el ex goleador de los Pumas.

“Cocoliso” disputará el Mundial de Clubes

González se dijo motivado de estar en Tigres, ya que además nunca se imaginó que estaría en un Mundial de Clubes. "Me motiva mucho que voy a pertenecer a una gran institución, ya estamos acá con toda la ilusión del mundo para hacer bien las cosas".

"Con una sensación linda, es algo que nunca me había pasado por la cabeza (el Mundial de Clubes); saber que vas a pertenecer a este equipo, que es un equipo que lucha por todo lo que está enfrente, ser parte de ello es una gran motivación”, finalizó.

