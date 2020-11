Tigres ANUNCIA RENOVACIÓN de Hugo Ayala antes del Repechaje.

El equipo de los Tigres dio a conocer que el defensor central Hugo Ayala permanecerá en el equipo de San Nicolás de los Garza tras una renovación de contrato, todo esto poco antes de su duelo ante el equipo del Toluca en el Repechaje del Guardianes 2020 y que se jugará su pase a los Cuartos de Final para la pelea por el título de la Liga MX.

Es oportuno mencionar que el defensor surgido de las Fuerzas Básicas del equipo del Atlas estuvo en duda su continuidad con el conjunto del ‘Tuca’ Ferretti, ya que la falta de minutos serían uno de los factores que se consideraron; pero a pesar de las especulaciones se dio a conocer su renovación hasta el 2023.

Ayala hasta 2023 con los Tigres

Hugo Ayala de 33 años de edad no ha tenido participación con el equipo de los Tigres desde la Jornada 13 del Torneo Guardianes 2020 cuando se vieron las caras ante el Atlético San Luis por dar positivo de coronavirus y no tuvo minutos posterior a la recuperación y se decía en el entorno que no jugaba por no renovar con el cuadro Felino; equipo del que La Verdad Noticias tiene información.

Títulos de Hugo Ayala con Tigres.

Se supo que el defensor Hugo Ayala estaba entrenando de manera muy buena tras su recuperación del virus, pero que la decisión de no ocuparlo era exclusivamente táctica por el directo técnico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

El equipo de los Tigres culminó en el sexto puesto de la tabla general del Torneo Guardianes 2020, por lo que enfrentará al Toluca en su duelo de Repechaje para conseguir un boleto a la Liguilla de por la pelea de la Liga MX. Ahora habrá que esperar para ver si el defensor Hugo Ayala de 33 años de edad tendrá minutos en el enfrentamiento mencionado tras darse a conocer su renovación con la plantilla de los Felinos.

