Tata Martino critica fuertemente a directivos de la Liga MX

Gerardo 'Tata' Martino dirigió este martes el partido de la Selección Mexicana ante Colombia, donde el combinado nacional estaba obligado a ganar, pero perdieron 3-2, y ante las críticas en su contra, él también habló sobre los directivos de la Liga MX y su poco apoyo al Tri.

Varias veces se dieron caso en los cuales el entrenador nacional pedía que los equipos cedieran jugadores para poder crear ciclos cortos de entrenamiento y ellos se adaptaron mejor al estilo de juego que proponía, pero directivos se negaban.

Incluso varios de ellos han sido vocales sobre el mal funcionamiento del equipo tricolor, criticando directamente al entrenador por su responsabilidad en los juegos y los torneos que se habían perdido de la mano de Martino.

Ante esta situación, el entrenador fue claro en conferencia de prensa por los dichos en su contra, y aunque tomó parte de la culpa, aclaró el rol y la responsabilidad que tienen estas personas en lo que pueden ser los fracasos de la selección, en La Verdad Noticias te aclaramos lo sucedido.

Martino critica a la Liga MX

No se guardó las criticas a la Liga MX

"No evadiré la responsabilidad que me toca. No voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor, lo que digo es un punto de partida para que busquemos propuestas. Pero de todos lados, México tiene una particularidad, tiene inversión y dinero, ‘¿cómo hacemos para tener una selección mejor?’".

Ante esta situación, el entrenador complementó diciendo que varios no dejan salir a los jugadores a Europa, y esto es un problema para tener un equipo competitivo, a como ellos desean, pero eso no fue todo.

"Conmigo hay un montón de dirigentes que saben que no impongo cosas, no se hace lo que yo quiero; si me quieren decir con quién tengo que jugar, va a haber problemas”

Tata Martino fuera del Tri

Martino se podría ir

Ante las críticas y recientes agresiones que ha sufrido el entrenador argentino, se ha hablado de que podría abandonar la Selección Mexicana al final del Mundial, por lo cual hay otros como Guillermo Almada que pide el puesto, como te contamos en La Verdad Noticias.

En caso de que el Tata Martino no logre pasar al quinto partido con el Tri, varios aficionados se verán frustrados de nuevo, ya que consideran este ciclo mundialista como uno de los peores, pues perdieron varios trofeos fáciles como la Copa Oro.

