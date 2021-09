Tabla general de la Liga MX: Jornada 9 del Apertura 2021

La Tabla general de la Liga MX comenzó a moverse tras disputarse la Jornada 09 del Apertura 2021, causando en algunos equipos la sopresa por el sitio que ocupan.

Tras 09 jornadas el América continúa siendo el líder general del torneo con 20 puntos, con la misma cantidad y solo por diferencia de goles está el Toluca, el duelo entre ambos equipos no hizo mucha diferencia.

En La Verdad Noticias te compartimos el avance y los puestos que ocupan los 18 equipos de la Liga MX en la mitad del Apertura 2021.

Tabla general de la Liga MX

Jornada 09

Después de la humillante derrota contra el Toluca, las águilas siguen en la cima de la Tabla General del AP21, ambos equipos con 20 puntos.

En los últimos puestos de la tabla ya no están los Bravos de Juárez y su lugar ahora lo toma los Xolos de Tijuana.

En el caso del actual campeón, la máquina logró ganar su partido frente al Querétaro, llegando a las 13 unidades y ocupa el puesto 07.

Próximos partidos de la Jornada 10

Próximos partidos de la Liga MX

La jornada 10 de la Liga MX tendrá duelos por demás interesantes, muchos de ellos decisivos para el rumbo de la segunda mitad del campeonato.

América vs Chivas, Tigres vs Pumas, Atlas vs León, Pachuca vs Necaxa y Puebla vs Cruz Azul son algunos de los duelos más interesantes.

En ese sentido la Tabla general de la Liga MX se modificará toda vez que algunos de los favoritos al título pierdan sus respectivos encuentros.

