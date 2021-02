“Soy INTENSO al dirigir”: Altamirano alabó a su equipo tras duelo con el América

Aunque el Querétaro no pudo vencer al América y terminó con una derrota de 2-1 en el Azteca, el director técnico de los Gallos, Héctor Altamirano, dijo sentirse orgulloso de su equipo, además comentó sobre la expulsión injustificada que llevó a su equipo a jugar con solo 10 en 79 minutos.

"Me prometí no hablar del arbitraje porque no es lo correcto. Soy de la vieja guardia, soy muy intenso a la hora de dirigir y ellos piensan que soy agresivo, del arbitraje no quiero hablar”, sentenció Altamirano.

Pero lo que sí dijo es que se encontraba orgulloso de su equipo, “Quiero alabar a mis jugadores, hicieron un esfuerzo importante porque luchamos cada pelota y estoy tranquilo porque si seguimos jugando así el equipo va a conseguir los resultados porque defendieron el escudo como me gusta”.

Al minuto 11 Querétaro se quedó sin Alexis Doldán.

Altamirano alba a su equipo, Querétaro

Y es que reiteradamente declaró que no diría nada sobre la discusión que tuvo con el cuarto árbitro durante el primer tiempo, donde después de la expulsión de Alexis Doldán se hizo de palabras con el silbante, pero recalcó la participación de los jugadores.

“El equipo hizo un gran partido independientemente de la expulsión, ajustamos y sabíamos que era complicado y queríamos sumar pero me siento contento por los muchachos porque dejaron el alma en cada jugada. El equipo pudo llevarse un punto que era importante para nosotros”, Héctor Altamirano.

Altamirano señaló que pese la expulsión de Alexis Doldán al minuto 11, su equipo supo ajustarse y estuvo cerca de llevarse un punto del Estadio Azteca.

Finalmente, el Pity, advirtió que los Gallos le darán vuelta a la página y buscarán fortalecerse jugando de local para seguir sumando de a tres lo que resta de la temporada.

“Nosotros al inicio hablamos de muchas cosas y una de las ocas que nos prometimos es que de local tenemos que hacernos fuertes, nosotros vamos salir como hemos salido de local, por ahora es tratar de reponernos y tratar de asimilar la derrota. De local tenemos que seguir sumando”, concluyó.

