Siboldi habla de posible salida de Cruz Azul a Tigres.

El conjunto del Cruz Azul de la mano del técnico Robert Dante Siboldi se encuentra viviendo un gran momento en el presente Guardianes 2020, en la parte alta de la tabla general con 19 unidades, mismos que Pumas y América; por su parte los Tigres viven una racha negativa de cinco juegos sin ganar (dos derrotas y tres empates), ante ello ha comenzado a especularse sobre una posible salida del ‘Tuca’ del banquillo felino y de igual manera una posible llegada del uruguayo y por ello el estratega de La Máquina habló recientemente sobre dichas especulaciones.

No cabe duda que el trabajo de Siboldi en Santos y ahora en Cruz Azul le ha valido para ganarse el respeto en la Liga MX, ante ello es sin lugar a dudas un candidato serio para suplir en Tigres al ‘Tuca’ Ferretti; es por ello que habló de su deseo de poder cumplir su compromiso con los Cementeros y dejó en claro que la opción de abandonar la institución está completamente descartada.

Siboldi quiere título de Liga MX con Cruz Azul

El compromiso con el cuadro de La Noria es al 100% ya que para su parecer está volviendo a un proyecto que abandonó cuando dejó al Cruz Azul Hidalgo y el anhelo es poder levantar el título de Liga MX en el presente Guardianes 2020.

"Recuerdo que estábamos en Liguilla con Cruz Azul Hidalgo, faltaba una fecha contra Jaguares y la Vuelta de Concacaf contra el Atlante. Estuve un año más en la institución, en total fueron siete torneos en Cruz Azul Hidalgo, me tocó salir en 2010 y desde ese momento me fui con la idea de un día volver, pero no pensé que no se saliera campeón en este tiempo. De cualquier forma, estaba seguro de que cuando me tocara volver conseguiría el título que en ese entonces ya hacía mucha falta”.

Siboldi dt del Cruz Azul.

El sudamericano es conciente de que en el cuadro del Cruz Azul se vive con una presión constante y es por ello que semana a semana se encuentra en juego su puesto en la institución ocho veces campeona del futbol mexicano.