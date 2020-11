Siboldi asegura que Cruz Azul no es favorito ante Tigres en la Liguilla (VIDEO)

Siboldi asegura que Cruz Azul no es favorito ante Tigres en la Liguilla

El Cruz Azul se prepara de cara a la Liguilla del Torneo Guardianes 2020, para disputar el partido de Cuartos de Final ante Tigres y el técnico Robert Dante Siboldi, declaró que no se siente favorito a pesar de haber culminado la fase regular en los primeros lugares de la tabla.

Según información del Diario Récord, Siboldi reconoció los altibajos en el actual torneo y por ello se ubicó en el cuarto lugar de la tabla, sin embargo, insistió que no ve a su equipo como favorito ante Tigres a pesar de haber clasificado directo a la Liguilla.

"Nosotros no nos sentimos favoritos, cualquiera de los ocho puede salir Campeón, así que el favoritismo no lo ponemos nosotros, no queremos cargar con eso y solo nos concentramos en ganar como en cada partido", comentó Robert Siboldi en conferencia de prensa.

Siboldi confía en el momento de Cruz Azul

En ese sentido, Dante Siboldi comentó que el haber obtenido su boleto directo a la Liguilla del Guard1anes 2020 fue bueno para sus pupilos, ya que no tuvieron desgaste físico ni mental y llegarán con mucho ánimo a los partidos de Cuartos de Final.

Cabe recordar que este lunes se dio a conocer el regreso del mediocampista ecuatoriano Jonathan Borja, quien fue separado del primer equipo debido a varias disciplinas que molestaron al estratega de la Máquina.

Mes y medio después, Robert Dante Siboldi ha dado luz verde para que Borja pueda regresar a la dinámica del equipo, de cara al partido contra los Tigres de la UANL por los cuartos de final de la Liguilla.

“Lo de Jona, se habló con él y cambió su actitud, fue favorable y puede ayudar en liguilla “@deportesWRADIO pic.twitter.com/nwfIXUzoX3 — ������������ ��ó���������� ���� (@cordova_sports) November 23, 2020

“Lo de Jona, se habló con él y cambió su actitud, fue favorable y puede ayudar en liguilla “, respondió el entrenador uruguayo en conferencia de prensa cuando fue consultado por el estatus del jugador suramericano.

A pesar de lo dicho por Siboldi, la vuelta de Jonathan responde a una necesidad de falta de gol, así como de ocasiones de Cruz Azul en el último mes y medio de competencia. Desde la jornada 12 a la 17 del Guard1anes, los cementeros solo vieron puerta en tres ocasiones.

