“Si le molesta ni modo”: Miguel Herrera le responde a Giovani Dos Santos

Después de que Miguel Herrara, ex técnico del América y la Selección Mexicana, dijera que Giovani Dos Santos había pedido su cambio en el Mundial de Brasil 2014 por molestias en los pies y provocará comentarios negativos en contra del volante mexicano, este le replicó y desmintió la versión del entrenador.

El jugador dijo que nunca solicitó ser cambiado en aquel partido contra Holanda en los Octavos de Final, por lo que en sus redes escribió de tal manera que demostró su molestia hacia Miguel Herrera.

Como se recordará en La Verdad Noticias, MiguelHerrera llegó a comparar a Dos Santos con Javier ‘Chicharito’ Hernández atreviéndose a asegurar que el canterano de Chivas hubiera dado todo por permanecer en el terreno de juego.

Giovani Dos Santos niega que fuera él quien pidió no jugar. Miguel Herrera le responde tajantemente.

Dos Santos y “El Piojo” Herrera se dicen de todo

Pero los dimes y diretes no quedaron allí, ya que después de los comentarios de Dos Santos, Miguel Herrera volvió a aparecer en los medios de comunicación, y al ser cuestionado sobre este cruce de palabras en redes sociales con Giovani, el Piojo dijo que jamás ha tenido ningún problema con el jugador del América, y lo que había dicho era verdad, y si no le agradaba a Dos Santos, pues ni modo.

"Nunca he tenido ninguna diferencia con 'Gio', sin embargo, si le molesta ni modo, es lo que uno piensa. No voy a dejar de hablar con él, no voy a dejar de estar pendiente de cómo anda. Es un jugador que me gusta, me encanta y llena mi ojo futbolístico", comentó "El Piojo" Herrera.

Agregando que "Simplemente él pidió su cambio y se acabó. Cada quien su idea, él sabe perfectamente bien lo que pasó en el Mundial, ahí se quedó. Hubiéramos querido avanzar más. Cuando se tomó el refresco de los 25 minutos para los jugadores, ahí fue donde platicamos con él y ahí fue donde él manifestó el calor en los pies y hasta ahí", recalcó.

Y para concluir Miguel Herrera dijo contundente: "Tuvo un Mundial extraordinario, le anularon goles legítimos y en el América, cuando mejor momento atravesaba, vino una lesión muy fuerte y no pudo tomar el nivel que ha demostrado".

Clonan al primer hurón de patas negras en Estados Unidos, ¿salvarán a la especie de la extinción? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.